Românul care fascinează lumea arabă: „Își merită toți banii!“

Fotbalul românesc se mândrește și acum, când a decăzut comparativ cu perioada 1990 – 2000, cu niște antrenori de elită. Iar în zona arabă, avem niște tehnicieni care au scris istorie, după cum Sport.ro a arătat aici.
În acest moment, sunt doi români care au ajuns la un statut impresionant în Asia. Cosmin Olăroiu (56 de ani) e cel mai bine cotat antrenor din Emirate, motiv pentru care a și fost numit selecționer, în luna mai. Iar Cosmin Contra (50 de ani) e, în mod cert, cel mai bun antrenor „New Entry“ în Qatar.
Ajuns în premieră în micuțul stat din zona Golfului Persic, „Guriță“ face minuni, la Al-Arabi Doha. Vorbim despre o echipă pe care a luat-o de pe penultimul loc și, în două luni, a dus-o pe 5, la doar trei puncte de poziția a doua!
Cu un asemenea parcurs, arabii tocmai l-au răsplătit pe Contra, după cum Sport.ro a dezvăluit aici. Iar decizia conducerii a fost analizată de două publicații importante, Mshireb și Al-Anba.
„Românul Cosmin Contra își merită toți banii!“
Sub semnătura jurnalistului Farid Abdelbaqi, Al-Anba i-a dedicat un amplu material lui Contra, analizând modul în care acesta a „metamorfozat“ Al-Arabi Doha.
„Decizia clubului, de a prelungi contractul lui Contra, e una firească și vine după ce conducătorii de la Al-Arabi s-au convins că tehnicianul român are competența necesară, de a conduce acest proiect, în anii următori. Sub comanda lui Contra, Al-Arabi a ajuns la o stabilitate impresionantă, în materie de rezultate, după o perioadă cu fluctuații mari. Imediat după instalarea sa pe bancă, noul antrenor a reușit să schimbe tot, atât în materie de organizarea jocului, cât și în ceea ce privește mentalitatea fotbaliștilor. Acest al doilea aspect s-a văzut în rezultate. Fără înfrângere în șase meciuri de campionat, care au inclus cinci victorii și un egal, Cosmin Contra își merită toți banii“, a notat jurnalistul din Qatar.
Publicația Mshireb i-a dedicat lui Contra un alt articol amplu, în care a remarcat transformarea echipei din octombrie încoace, de când fostul selecționer a ajuns pe bancă.
„Cu românul Contra în frunte, Al-Arabi a devenit o mașină de marcat goluri. Faptul că echipa e neînvinsă, în campionat, sub comanda lui Contra, e o performanță remarcabilă, mai ales că, până la începutul lunii octombrie, Al-Arabi era ciuca bătăilor. În acest context, se poate spune că cel mai bun transfer al lui Al-Arabi din acest sezon a fost aducerea lui Contra pe bancă. Cu acest antrenor, avem de-a face cu o totul altă echipă, comparativ cu cea pe care spaniolul Pablo Amo o dusese pe penultimul loc“, a scris publicația amintită.