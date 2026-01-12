Românul care fascinează lumea arabă: „Își merită toți banii!“

Fotbalul românesc se mândrește și acum, când a decăzut comparativ cu perioada 1990 – 2000, cu niște antrenori de elită. Iar în zona arabă, avem niște tehnicieni care au scris istorie, după cum Sport.ro a arătat aici.

În acest moment, sunt doi români care au ajuns la un statut impresionant în Asia. Cosmin Olăroiu (56 de ani) e cel mai bine cotat antrenor din Emirate, motiv pentru care a și fost numit selecționer, în luna mai. Iar Cosmin Contra (50 de ani) e, în mod cert, cel mai bun antrenor „New Entry“ în Qatar.

Ajuns în premieră în micuțul stat din zona Golfului Persic, „Guriță“ face minuni, la Al-Arabi Doha. Vorbim despre o echipă pe care a luat-o de pe penultimul loc și, în două luni, a dus-o pe 5, la doar trei puncte de poziția a doua!

Cu un asemenea parcurs, arabii tocmai l-au răsplătit pe Contra, după cum Sport.ro a dezvăluit aici. Iar decizia conducerii a fost analizată de două publicații importante, Mshireb și Al-Anba.

