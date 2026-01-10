Florinel Coman (27 de ani) a pășit cu dreptul, în 2026. Pentru că, în primul său meci din acest an, a și reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor, în Umm Salal – Al-Gharafa (2-3).

Golul românului, de 3-0, s-a dovedit a fi cel decisiv pentru liderul campionatului, în condițiile în care gazdele au fost aproape de egalare, pe final. Dar Coman s-a remarcat din alt motiv, în ochii analiștilor din Qatar. Concret, reușita sa, una spectaculoasă, a venit din partea unui fotbalist aproape „invizibil“ în prima parte a sezonului.

Până să înscrie etapa trecută, Coman adunase doar 53 de minute, în campionat, în precedentele 11 etape! Iar ultimul său gol pentru Al-Gharafa, în Qatar Stars League, data din... 8 decembrie 2024! Cu precizarea că Florinel a fost împrumutat, la Cagliari, din februarie până în mai 2025.

„Incredibil cât ghinion a avut acest jucător!“

Revenind la partida de marți, în care a înscris un gol spectaculos, Coman a ajuns sub „lupa“ analiștilor din Qatar, la postul Al-Kass. Aici, reușita românului a fost difuzată minute bune pe ecran. Văzând imaginile, jurnalistul Mohammed Al-Henzab s-a arătat nedumerit că un fotbalist, precum Coman, a jucat atât de puțin, la Al-Gharafa.

„Golul lui Florinel Coman mi-a lăsat o impresie puternică. Când vezi așa ceva, e clar că jucătorul are calitate. E un gol cu adevărat special. Dar întrebarea e următoarea: de ce Coman a jucat atât de puțin la Al-Gharafa? Eu n-am un răspuns. Dar e incredibil cât ghinion a avut acest jucător. Pentru că, în meciurile anterioare, l-am remarcat după niște faze în care a făcut totul ca la carte, dar n-a reușit să înscrie“, a spus jurnalistul arab.

Pentru Florinel Coman și Al-Gharafa urmează meciul cu Al-Arabi Doha, pe 15 ianuarie, în campionat. Va fi un duel al românilor, în condițiile în care Al-Arabi e pregătită de Cosmin Contra, antrenor care tocmai a primit o veste extraordinară, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

