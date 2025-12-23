Florinel Coman a avut mulți antrenori, de-a lungul carierei sale, însă, aproape sigur, omul cu care a avut relația cea mai proastă a fost portughezul de care a dat, la Al-Gharafa, în Qatar.

Vorbim despre Pedro Martins care, spre ghinionul lui Florinel, a fost pe bancă, încă de când arabii l-au transferat pe Coman, în vara anului 2024. Și Martins are postul asigurat, în continuare. Mai ales că, în campionat, Al-Gharafa e pe primul loc, în pole-position pentru a cuceri titlul după 16 ani.

În ultimele două stagiuni, Pedro Martins a tot demonstrat că Florinel nu prea are loc în planurile sale tactice. În februarie, a aprobat împrumutul românului, la Cagliari, și l-a înlocuit imediat cu un alt străin. Acum, l-a trecut pe linie moartă în campionat, dându-i doar 14 minute în zece etape!

Concluzia arabilor: „Înlocuirea lui Coman, mutarea care a contribuit la victorie“

În criză de soluții, după cum Sport.ro a explicat aici, Pedro Martins a fost nevoit să apeleze la Florinel, luni, în crucialul meci din Champions League cu Al-Wahda (Emirate).

Deși fotbalistul român, titularizat, a făcut show pe teren, după cum Sport.ro a arătat aici, el a fost al doilea jucător înlocuit! Încă din minutul 64, Coman a părăsit terenul, fiind înlocuit cu Joselu, fostul atacant al Realului. Schimbarea lui Coman s-a produs la doar 11 minute după ce obținuse un penalty pentru echipa sa și un „roșu“ pentru portarul advers!

A fost însă Coman nedreptățit prin schimbarea sa, într-un moment în care juca bine? Iată ce a remarcat jurnalistul Ahmed Salim, care a scris cronica meciului Al-Gharafa – Al-Wahda.

„Într-o primă repriză mediocră, Al-Gharafa aproape că a deschis scorul, după faza finalizată superb de Coman, în minutul 39. Execuția deosebită a românului a nimerit însă transversala porții. În partea secundă, mult mai bună calitativ, același Coman a creat prima mare ocazie pentru Al-Gharafa. Penalty-ul obținut de el a fost urmat de eliminarea portarului Al-Shamsi. Yacine Brahimi a executat penalty-ul, însă a trimis în bară. În minutul 64, antrenorul lui Al-Gharafa, Pedro Martins, a făcut o schimbare neașteptată, însă gândită pentru a mări forța ofensivă a echipei. A ieșit Coman și a intrat spaniolul Joselu. S-a dovedit a fi mutarea care a contribuit la victorie. Pentru că Joselu l-a servit excelent pe Aron Gunnarsson, acesta l-a găsit pe Seydou Sano, iar senegalezul a dat singurul gol al meciului“, a notat jurnalistul arab.

Până la finalul anului, Florinel Coman mai are un meci, în care poate străluci, la Al-Gharafa. Pe 27 decembrie, echipa va reveni, în campionat, urmând să întâlnească Al-Shahaniya, în deplasare.

