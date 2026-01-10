Cosmin Contra s-a „rupt“ de fotbalul românesc, în decembrie 2020, după plecarea de la Dinamo. Și, la ce reușește în Asia, revenirea lui „Guriță“ la o echipă din Superliga noastră ține de domeniul SF!

Ultimele patru echipe din CV-ul lui Contra sunt din zona arabă. După trei mandate în Arabia Saudită – cel de la Al-Kholood nu prea se pune, că a fost tare ciudat! – din octombrie, tehnicianul român și-a făcut debutul, în Qatar, la Al-Arabi. Iar aici, Contra a reușit cel mai spectaculos debut pe care l-a avut la o echipă, de când s-a apucat de antrenorat, după cum Sport.ro a arătat aici.

Cosmin Contra, contract prelungit până în 2028 cu salariu mărit

În acest moment, mandatul lui Contra, la Al-Arabi Doha, a ajuns la 12 partide: 8 victorii, 1 egal, 3 înfrângeri. De precizat că toate cele trei înfrângeri au fost în cupă, o competiție secundară, în care echipele din prima ligă își rulează, de obicei, jucătorii de rezervă.

În schimb, în Qatar Stars League, prima ligă din această țară, Contra a făcut minuni! Pentru că a luat Al-Arabi de pe penultimul loc și, în acest moment, e pe 5, la doar trei puncte de locul 2!

Firește, cu o asemenea ascensiune spectaculoasă, românul i-a convins pe șefii lui Al-Arabi că merită să fie menținut în funcție pe termen lung. De aceea, Al-Arabi tocmai a anunțat prelungirea contractului lui Contra până în 2028! Cu un salariu mărit, firește.

Conform vehicului acord, Contra câștiga 1,7 milioane de dolari, sumă din care își plătea singur stafful. Acum, conform noului contract, Contra va câștiga 2 milioane de dolari pe an, la Al-Arabi. Iar suma poate crește și mai mult, dacă vor fi îndeplinite anumite clauze legate de rezultatele echipei.

În următorul meci, Al-Arabi va întâlni Al-Gharafa, echipa lui Florinel Coman, în campionat. Partida e programată pentru 15 ianuarie, de la ora 18:30, ora României.

