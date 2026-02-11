Aliqulov se poate recupera până la startul Cupei Mondiale

Fotbalistul Husniddin Aliqulov (26 de ani) a fost operat recent de către profesorul Pier Paolo Mariani la Villa Stuart din Roma. Intervenția chirugicală a presupus reconstrucția ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul stâng, după ce fundașul uzbec întârziase să rezolve problema, jucând pentru echipa de club, Caykur Rizespor.

Operația a reușit, iar Fabio Cannavaro, selecționerul Uzbekistanului, l-a vizitat la spital, prezentându-i și un plan de recuperare pentru a reintra în forma sportivă la timp pentru participarea la Cupa Mondială din această vară. La aceeași clinică fusese operat recent și Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), un alt internațional uzbec.

Naționala Uzbekistanului, care a reușit o calificare istorică la un turneu final de Cupă Mondială, a fost repartizată în Grupa K, alături de Portugalia, Columbia și câștigătoarea barajului Noua Caledonie/Jamaica - RD Congo.

Pier Paolo Mariani, unul dintre cei mai renumiți chirurgi ortopezi din Europa

Profesorul Mariani a operat peste o mie de sportivi, în special fotbaliști de top, printre care și numeroși jucători din Liga 1, precum Mihnea Rădulescu, Nicușor Bancu, Gabriel Debeljuh, Lyes Houri, Luis Paradela, Paul Papp, Vlad Chiricheș, Dragoș Nedelcu, Gueye Mansour, Florin Tănase, Jovan Markovic, Iulian Cristea, Florin Tănase, Aurelian Chițu, Lucian Filip, Adrian Șut, Igor Armaș, Marius Alexe, Gabriel Matei, Panagiotis Tachtsidis, Gabriel Tamaș, Ovidiu Popescu, Lucian Goian și Valerică Găman.

Alți fotbaliști cunoscuți care au apelat la serviciile sale sunt Aldair, Francesco Totti, Alessandro Nesta, Gaetano Castrovilli, Arkadiusz Milik, Nicolo Zaniolo, Memphis Depay, Aleksandr Kokorin, Damiano Tommasi, Antonio Rudiger, Kevin Strootman, Mattia Perin, Philippe Mexes, Mirko Vucinic, Davide Zappacosta, Luca Pellegrini, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola, Lorenzo Insigne, Dodo, Faouzi Ghoulam, Massimo Oddo, Diego Demme, Emerson Palmieri, Alessandro Zanoli și Gianluca Scamacca.