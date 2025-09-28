Laurențiu Reghecampf a avut un mandat scurt, la precedenta experiență africană, la Esperance Tunis, unde a fost numit în noiembrie 2024 și pus pe liber, în martie 2025. Acum însă, în Sudan, românul riscă să-și vadă contractul reziliat și mai repede!

De când a preluat cea mai iubită formație din Sudan, „Reghe“ a trăit un veritabil coșmar fotbalistic! Rezultatele nu sunt de partea sa – are 2 victorii, 4 egaluri și 1 înfrângere – jocul e slab și nici Reghecampf însuși nu și-a ușurat viața. Din contră! Și-a făcut mulți dușmani în lot și, mai nou, a atras atenția asupra sa printr-un episod pe care Sport.ro l-a relatat aici.

În aceste condiții, arabii au scris că tehnicianul român își joacă postul, astăzi (ora 19.00), în meciul cu Jamus (Sudanul de Sud). În turul I preliminar al Ligii Campionilor, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 0-0, duminică trecută. Acum, returul va fi găzduit de Zanzibar, în condițiile în care Al-Hilal Omdurman nu poate evolua în Sudan din cauza situației catastrofale din această țară.

Reghecampf, fără 7 oameni de bază

Lipsa avantajului terenului propriu e, în mod paradoxal, cea mai mică dintre problemele cu care se confruntă Reghecampf. Pentru că, potrivit jurnaliștilor sudanezi, el va juca, astăzi, meciul decisiv pentru viitorul său la Al-Hilal Omdurman fără 7 jucători de bază! Iată lista indisponibililor:

*Yasir Mozamil (aripă)

*Guessouma Fofana (mijlocaș defensiv)

*Mazen Simbo (fundaș stânga)

*Ismail Hassan (mijlocaș central)

*Ali Abdalla (Atacant)

*Fakhri Suleiman (mijlocaș defensiv)

*Mazin Fadul (aripă)

Reghecampf riscă să aducă o contraperformanță istorică

Returul Al-Hilal Omdurman – Jamus e deosebit de important pentru echipa lui „Reghe“. Pentru că sudanezii riscă o contraperformanță uriașă, în caz de eliminare.

În primul rând, adversarul e foarte modest și a ajuns, în premieră, în preliminariile Champions League. Apoi, Al-Hilal Omdurman e o prezență constantă în grupele competiției. Dovadă și faptul că are zece participări consecutive în această fază. Iar în sezonul trecut, cu congolezul Florent Ibengé (63 de ani) pe bancă, Al-Hilal Omdurman a atins chiar sferturile Champions League. De aceea, fanii „fierb“ acum, când echipa lor riscă deja eliminarea. Motiv pentru care au și cerut demiterea lui Reghecampf, după cum Sport.ro a arătat aici.

Reghecampf, optimist: „Am progresat“

Pus în fața unui joc decisiv pentru echipa sa și pentru viitorul său la club, Laurențiu Reghecampf a încercat să aibă un ton pozitiv.

„Urmează meciul retur cu Jamus, unul foarte important pentru noi. Ne-am pregătit foarte bine. Sunt foarte mulțumit de nivelul jucătorilor. Au progresat. Sper ca, în meciul cu Jamus, echipa noastră să aibă o prestație foarte bună. Sper să fim agresivi, să câștigăm toate duelurile. Cu tot respectul pentru adversarii noștri, trebuie să le arătăm că noi suntem mult mai buni“, a declarat tehnicianul român.

