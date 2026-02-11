Acum se judecă scandalul Cordea - Bergodi la Comisia de Disciplină! Cordea a ieșit de la audieri: "O lecție pentru mine, nu mai fac niciodată" + Ce se întâmplă cu Bergodi

Doi schiori din Mexic, Sarah Schleper şi Lasse Gaxiola, vor scrie o pagină de istorie la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, după ce vor deveni primii mamă şi fiu care concurează la aceeaşi Olimpiadă albă, scrie Reuters.

Schiorul alpin Lasse Gaxiola, de 18 ani, o are pe mama sa ca însoţitoare la debutul său olimpic, dar aceasta nu îl va încuraja la linia de sosire la slalomul uriaş prevăzut sâmbătă la Bormio, deoarece va fi la trei ore distanţă pregătindu-şi propria cursă tot la slalom uriaş.

Sarah Schleper, 46 de ani, de origine americană, reprezintă acum Mexicul şi va lua startul duminică la Cortina, devenind cea mai vârstnică schioare alpină de la Jocuri şi prima care concurează la şapte olimpiade albe.

Cei doi vor deveni şi primii mamă şi fiu care concurează vreodată la aceeaşi ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă.

Mama despre fiu: ”Sunt atât de mândră de el. Este încă un pic obraznic”

''Este dificil pentru că suntem în două locaţii diferite. Este dificil, dar este şi bine pentru că poate experimenta Jocurile Olimpice ca individ, în loc să-i spun eu: 'Oh, trebuie să faci schimb de insigne, trebuie să faci asta'. Încerc mereu să-i dau prea multe sfaturi. Nu poţi niciodată să nu mai fii mamă şi să fii doar o coechipieră, aşa că sunt destul de încântată că nu este chiar lângă mine tot timpul'', a spus Schleper, născută în Colorado.

Schleper a concurat la primele sale patru ediţii ale Jocurilor Olimpice pentru Statele Unite, iar în următoarele trei a reprezentat Mexicul după ce s-a căsătorit cu soţul ei mexican, Federico, şi a ieşit din retragere în 2015. Cel mai bun rezultat al ei a fost locul 10 la slalom în 2006.

''El (n.r. - Lasse) are aceeaşi vârstă ca mine la primele mele Jocuri Olimpice (n.r. - la Nagano în 1998). Sunt atât de mândră de el. Este încă un pic obraznic, dar această experienţă îl va ajuta să crească şi să înţeleagă cât de important este acest eveniment'', a adăugat Schleper, care a fost portdrapelul Mexicului la ceremonia de deschidere de la Milano-Cortina

Fiul despre mamă: ”Ea m-a învăţat cu adevărat tot ce ştiu despre schi”

Gaxiola s-a antrenat marţi pe pârtiile de la Bormio, alături de jamaicanul Henri Rivers IV şi kenyanul Issa Laborde, în timp ce se pregăteau să se întâlnească cu concurenţii de elită - pe Stelvio.

El a spus că a trăit absenţa mamei sale de acolo cu sentimente mixte, conform Agerpres:

''Într-un fel, sunt fericit că suntem despărţiţi, pentru că (să o am) prin preajmă pune o presiune suplimentară asupra mea. Uneori mi-aş dori să fie aici cu mine ca să putem experimenta totul împreună, dar mă ajută să mă calmez - puţin.''

Gaxiola spune că îi datorează talentul său la schi mamei sale: ''Este minunat să-i dau ceva înapoi, pentru că ea m-a învăţat cu adevărat tot ce ştiu despre schi. A fost alături de mine pe tot parcursul călătoriei mele la schi.''