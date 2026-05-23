La 9 luni după ce a semnat cu Al-Hilal Omdurman din Sudan, fostul antrenor al FCSB-ului poate face un mare pas înainte din punct de vedere profesional.

Laurențiu Reghecampf și-a relansat cariera în Africa! Pentru că, după o perioadă foarte lungă, în care a cam mers din eșec în eșec, instalarea sa, la Esperance Tunis, spre finalul anului 2024, i-a îmbunătățit mult cota.

Chiar dacă șederea sa în Tunisia, unde a avut cifre excelente – doar două înfrângeri în 24 de partide, plus o Supercupă câștigată – s-a încheiat brusc, după un caz straniu, „Reghe“ a ieșit în câștig, per ansamblu. Pentru că rezultatele sale excelente l-au adus în vizorul celor de la Al-Hilal Omdurman, cea mai tare formație din Sudan. Iar aici, românul e în fața unei premiere spectaculoase, după cum Sport.ro a arătat aici.

Laurențiu Reghecampf, pe val la Al-Hilal Omdurman

Reghecampf, dorit la cea mai titrată echipă din Algeria

În ciuda rezultatelor sale remarcabile, la Al-Hilal Omdurman, nu totul decurge pe placul lui Reghecampf aici. Sport.ro a arătat în ce peisaj dezolant a ajuns antrenorul român, de când echipa sa a fost obligată să se întoarcă acasă, la Khartoum. Iar imaginile oferite de Sport.ro sunt șocante, de-a dreptul!

Vestea bună pentru Reghecampf e că, la capătul acestui sezon, poate „evada“ din Sudan. Pentru că se înmulțesc ofertele sosite la adresa sa. Chiar dacă românul are deja un acord preliminar cu Al-Hilal Omdurman, prelungirea contractului actual, care expiră în câteva săptămâni, n-a fost anunțată, în mod oficial.

De această situație speră să profite cei de la JS Kabylie. Presa arabă tocmai a anunțat că „Reghe“ a fost ofertat de cea mai titrată grupare din Algeria, cu 14 titluri în palmares. Și la nivel continental, JS Kabylie e cea mai bună echipă din Algeria, având cinci trofee, printre care două Ligi ale Campionilor (1981, 1990).

Reghecampf, contract de peste un milion de dolari cu bonusuri!

JS Kabylie traversează acum un sezon sub așteptări, fiind pe locul 5 din 16, la 18 puncte de liderul MC Alger. Pe fondul acestei situații, neamțul Josef Zinnbauer (56 de ani) a fost pus pe liber, în martie. Iar în locul său a fost instalat interimarul Rabah Bensafi (46 de ani). Acesta va încheia sezonul, la JS Kabylie, după care va fi înlocuit de un „principal“ full-time, în vederea sezonului 2026-2027. 

Așadar, Laurențiu Reghecampf e principalul candidat, în acest moment, pentru a prelua echipa algeriană din vară. Și conducerea clubului i-a pregătit un contract „faraonic“. Dacă va accepta oferta, românul va deveni cel mai bine plătit antrenor din Algeria!

Concret, „Reghe“ poate ajunge la un salariu lunar de 80,000 de dolari. Cu bonusuri de obiectiv și cu alte clauze de performanță, românul poate ajunge la un milion de dolari pe sezon. 

Aceasta e a doua propunere pe care fostul antrenor al FCSB-ului o primește din nordul Africii. La mijlocul lunii aprilie, Sport.ro a scris aici despre o altă ofertă importantă pentru Reghecampf.

