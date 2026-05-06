Reghecampf, alt scandal monstru: arabii, șocați de ce vrea fostul antrenor al FCSB-ului

Ce îl strică însă pe Reghecampf e că, oriunde se duce, scandalul îl urmărește! Mai întâi, a fost povestea demiterii sale „cu cântec“ în Tunisia, acum sunt certurile pe care le tot provoacă, la Al-Hilal Omdurman. Ba cu oameni din staff, ba cu oficiali ai clubului!

Pătrunderea într-un nou circuit fotbalistic, pe „continentul negru“, a relansat însă cariera lui „Reghe“. Pentru că, atât la Esperance Tunis, unde a avut un mandat scurt, cât și acum, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), bilanțul românului a fost unul pozitiv.

John McEnroe a explicat pentru Sport.ro cum ar fi jucat tenis împotriva lui Federer, Djokovic sau Alcaraz: gluma făcută despre Nadal

Reghecampf își condiționează rămânerea de plecarea directorului sportiv!

Sport.ro a dezvăluit aici cum un personaj foarte iubit la Al-Hilal Omdurman, căruia fanii îi spuneau „Dacălul“ în semn de respect și apreciere, a fost îndepărtat, la cererea expresă a lui „Reghe“. Acum, un caz aproape identic prinde contur!

Potrivit presei din Sudan, tehnicianul de 50 de ani trage de timp și refuză semnarea prelungirii contractului care expiră în iunie. Pe lângă discuțiile legate de bani – Reghecampf are o ofertă foarte mare din nordul Africii, după cum Sport.ro a scris aici -, mai nou, românul a început să pună și alte condiții pentru a semna cu Al-Hilal Omdurman. Printre ele se numără și concedierea directorului sportiv, Atef Al-Nour!

„Șantajul început de Reghecampf, pentru a-și prelungi contractul, a creat, în mod clar, două tabere în cadrul clubului. Firește, unii sunt de partea lui Atef Al-Nour și insistă pentru rămânerea sa în funcție, în timp ce alții, în frunte cu vicepreședintele Ibrahim Al-Aliqi, sunt cu Reghecampf. Rădăcina conflictului Reghecampf – Al-Nour se întoarce la faptul că directorul sportiv s-a opus, de-a lungul timpului, unor decizii ale antrenorului. Atef Al-Nour a considerat că anumite lucruri pe care le cere Reghecampf sunt în detrimentul stabilității clubului. Situația controversată de acum e, practic, o reeditare a conflictului pe care l-a avut Reghecampf cu fostul său secund, Khaled Bakhit. Atunci, povestea s-a încheiat cu plecarea asistentului. Ceea ce a demonstrat influența tot mai mare a lui Reghecampf, în privința unor decizii administrative, care depășesc atribuțiile sale tehnico-tactice“, a notat presa din Africa.

Jurnaliștii sudanezi au remarcat că Reghecampf își permite să ceară îndepărtarea unui alt angajat, după povestea cu Khaled Bakhit, pentru că știe că va fi liber de contract, în iunie. În acest context, românul, încurajat și de existența unor oferte pentru el, a trecut la șantajarea șefilor săi de la Al-Hilal Omdurman!

„Board-ul clubului e în fața unei situații dificile. Contractul lui Reghecampf va expira, în curând. Și șefii trebuie să ia o decizie rapidă. Au de ales, între a accepta condițiile antrenorului, care dorește să controleze și o parte a deciziilor administrative, sau a rămâne de partea unor angajați aflați în conflict cu Reghecampf. Iar situația se poate complica! Pentru că vicepreședintele Al-Aliqi crede în antrenorul român, însă nu toți membrii board-ului văd lucrurile la fel“, a încheiat presa arabă.

Până la finalul acestui sezon, „Reghe“ poate cuceri titlul, atât în Rwanda, cât și în Sudan! Pentru că Al-Hilal Omdurman a început sezonul, participând în prima ligă din Rwanda – din cauza crizei de acasă -, dar acum se va duce, la Khartoum, pentru play-off-ul primei ligi din Sudan.