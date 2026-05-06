Reghecampf, alt scandal monstru: arabii, șocați de ce vrea fostul antrenor al FCSB-ului

Reghecampf, alt scandal monstru: arabii, șocați de ce vrea fostul antrenor al FCSB-ului Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aflat pe final de contract cu Al-Hilal Omdurman, tehnicianul de 50 de ani evită semnarea prelungirii, punând tot felul de condiții ciudate.

TAGS:
Laurentiu ReghecampfAl-Hilal Omdurmanromanii din zona araba
Din articol

Laurențiu Reghecampf are succes în Africa, după o perioadă îndelungată în care intrase într-o criză acută de rezultate. 

Pătrunderea într-un nou circuit fotbalistic, pe „continentul negru“, a relansat însă cariera lui „Reghe“. Pentru că, atât la Esperance Tunis, unde a avut un mandat scurt, cât și acum, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), bilanțul românului a fost unul pozitiv. 

Ce îl strică însă pe Reghecampf e că, oriunde se duce, scandalul îl urmărește! Mai întâi, a fost povestea demiterii sale „cu cântec“ în Tunisia, acum sunt certurile pe care le tot provoacă, la Al-Hilal Omdurman. Ba cu oameni din staff, ba cu oficiali ai clubului!

Laurențiu Reghecampf a preluat Al-Hilal Omdurman, în august 2025

  • Reghecampf sudan
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Reghecampf își condiționează rămânerea de plecarea directorului sportiv!

Sport.ro a dezvăluit aici cum un personaj foarte iubit la Al-Hilal Omdurman, căruia fanii îi spuneau „Dacălul“ în semn de respect și apreciere, a fost îndepărtat, la cererea expresă a lui „Reghe“. Acum, un caz aproape identic prinde contur!

Potrivit presei din Sudan, tehnicianul de 50 de ani trage de timp și refuză semnarea prelungirii contractului care expiră în iunie. Pe lângă discuțiile legate de bani – Reghecampf are o ofertă foarte mare din nordul Africii, după cum Sport.ro a scris aici -, mai nou, românul a început să pună și alte condiții pentru a semna cu Al-Hilal Omdurman. Printre ele se numără și concedierea directorului sportiv, Atef Al-Nour!

Șantajul început de Reghecampf, pentru a-și prelungi contractul, a creat, în mod clar, două tabere în cadrul clubului. Firește, unii sunt de partea lui Atef Al-Nour și insistă pentru rămânerea sa în funcție, în timp ce alții, în frunte cu vicepreședintele Ibrahim Al-Aliqi, sunt cu Reghecampf. Rădăcina conflictului Reghecampf – Al-Nour se întoarce la faptul că directorul sportiv s-a opus, de-a lungul timpului, unor decizii ale antrenorului. Atef Al-Nour a considerat că anumite lucruri pe care le cere Reghecampf sunt în detrimentul stabilității clubului. Situația controversată de acum e, practic, o reeditare a conflictului pe care l-a avut Reghecampf cu fostul său secund, Khaled Bakhit. Atunci, povestea s-a încheiat cu plecarea asistentului. Ceea ce a demonstrat influența tot mai mare a lui Reghecampf, în privința unor decizii administrative, care depășesc atribuțiile sale tehnico-tactice“, a notat presa din Africa.

Jurnaliștii sudanezi au remarcat că Reghecampf își permite să ceară îndepărtarea unui alt angajat, după povestea cu Khaled Bakhit, pentru că știe că va fi liber de contract, în iunie. În acest context, românul, încurajat și de existența unor oferte pentru el, a trecut la șantajarea șefilor săi de la Al-Hilal Omdurman!

Board-ul clubului e în fața unei situații dificile. Contractul lui Reghecampf va expira, în curând. Și șefii trebuie să ia o decizie rapidă. Au de ales, între a accepta condițiile antrenorului, care dorește să controleze și o parte a deciziilor administrative, sau a rămâne de partea unor angajați aflați în conflict cu Reghecampf. Iar situația se poate complica! Pentru că vicepreședintele Al-Aliqi crede în antrenorul român, însă nu toți membrii board-ului văd lucrurile la fel“, a încheiat presa arabă.

Până la finalul acestui sezon, „Reghe“ poate cuceri titlul, atât în Rwanda, cât și în Sudan! Pentru că Al-Hilal Omdurman a început sezonul, participând în prima ligă din Rwanda – din cauza crizei de acasă -, dar acum se va duce, la Khartoum, pentru play-off-ul primei ligi din Sudan.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
ARTICOLE PE SUBIECT
Reghecampf dă lovitura: 6,000,000 de euro!
Reghecampf dă lovitura: 6,000,000 de euro!
Show cu Reghecampf: imaginile au devenit virale în Africa
Show cu Reghecampf: imaginile au devenit virale în Africa
Laurențiu Reghecampf la FCSB?! Răspunsul neașteptat al antrenorului: „Nu am avut nicio problemă să lucrez cu Gigi Becali”
Laurențiu Reghecampf la FCSB?! Răspunsul neașteptat al antrenorului: „Nu am avut nicio problemă să lucrez cu Gigi Becali”
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan
Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan
Brazilianul Hulk a semnat cu o nouă echipă și va juca până la 41 de ani!
Brazilianul Hulk a semnat cu o nouă echipă și va juca până la 41 de ani!
John McEnroe a explicat pentru Sport.ro cum ar fi jucat tenis împotriva lui Federer, Djokovic sau Alcaraz: gluma făcută despre Nadal
John McEnroe a explicat pentru Sport.ro cum ar fi jucat tenis împotriva lui Federer, Djokovic sau Alcaraz: gluma făcută despre Nadal
Bayern Munchen - PSG | "Cum a spus Ousmane Dembele, nu avem de ales!"
Bayern Munchen - PSG | "Cum a spus Ousmane Dembele, nu avem de ales!"
Angajare de vis cu ocazia Mondialului: americanii plătesc o avere. Singura condiție
Angajare de vis cu ocazia Mondialului: americanii plătesc o avere. Singura condiție
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal

Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament

După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile

Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile



Recomandarile redactiei
Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan
Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan
John McEnroe a explicat pentru Sport.ro cum ar fi jucat tenis împotriva lui Federer, Djokovic sau Alcaraz: gluma făcută despre Nadal
John McEnroe a explicat pentru Sport.ro cum ar fi jucat tenis împotriva lui Federer, Djokovic sau Alcaraz: gluma făcută despre Nadal
Brazilianul Hulk a semnat cu o nouă echipă și va juca până la 41 de ani!
Brazilianul Hulk a semnat cu o nouă echipă și va juca până la 41 de ani!
Ce transfer pentru Ronaldo Jr.! Granzii îi pun contractul pe masă în această vară
Ce transfer pentru Ronaldo Jr.! Granzii îi pun contractul pe masă în această vară
Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile
Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile
Alte subiecte de interes
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
CITESTE SI
Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

stirileprotv Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

stirileprotv Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

stirileprotv Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!