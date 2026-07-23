Liderul Craiovei, arătat cu degetul de Panduru. Mesaj pentru Coelho: "Învață-te minte să nu-l mai chemi!"

Liderul Craiovei, arătat cu degetul de Panduru. Mesaj pentru Coelho: &quot;Învață-te minte să nu-l mai chemi!&quot; Liga Campionilor Basarab Panduru, bulversat după CFR Cluj - FCSB 2-2: "Nu înțeleg nimic! Ai impresia că n-au existat"
SPORT.RO
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Avântul Universității Craiova a fost tăiat în Bulgaria, 0-1 cu Levski Sofia în prima manșă a turului 2 preliminar al UCL, iar câțiva dintre jucătorii importanți ai lui Filipe Coelho intră pe lista dezamăgirilor.

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Basarab PanduruUniversitatea CraiovaLevski Sofiastefan baiaram
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Printre ei se numără ﻿Ștefan Baiaram (23 de ani), care are pe conștiință o bună parte din vina încasării golului care a decis rezultatul final.

Craiova a pierdut în Bulgaria pentru că a început meciul prost și i-a permis adversarului să ia un avantaj important încă din start. S-a întâmplat în minutul 8, când o centrare a lui Serginho din flancul drept a ajuns pe capul lui Kristian Dimitrov. Inițial, reproșurile s-au dus spre Laurențiu Popescu, dar Ștefan Baiaram iese și mai șifonat din analiza fazei.

Baiaram a dormit, Panduru l-a taxat: "Atât poate"

Prins în propriul careu de un corner al bulgarilor, Baiaram a avut misiunea de a păzi colțul lung, exact zona în care a ajuns centrarea lui Serginho care i-a depășit pe Screciu și Rus. Deși inițial controla duelul cu Dimitrov, vedeta Craiovei a avut un moment de rătăcire, o fracțiune de secundă în care i-a permis adversarului să ia prim-planul. Iar acesta nu l-a mai cedat!

Prins pe picior greșit, Baiaram nu l-a mai putut incomoda pe Dimitrov, care l-a învins din apropiere pe Popescu. Imediat după gol, Rus a gesticulat spre Baiaram pentru a-i reproșa poziționarea deficitară, iar Basarab Panduru îl consideră mai vinovat decât Laurențiu Popescu pentru încasarea golului:

"Baiaram este surprins total, normal. E maximum ce poate face Baiaram în poziția aia, îl prinde acolo pentru că e corner. Ăsta e maximum ce poate face când vine înapoi, să te înveți minte să nu-l mai chemi înapoi. El zice că a crezut că vor da cei din fața lui cu capul în minge...", a declarat fostul mijlocaș al Generației de Aur, miercuri seară, la Prima Sport.

Faza judecată greșit la golul bulgarilor a fost doar o tușă dintr-un tablou nefericit al lui Baiaram. Aripa stângă a oltenilor a creat o singură fază bună în prima repriză, când l-a lăsat pe Anzor în poziție bună de șut, a încasat un cartonaș galben și a fost departe de standardul obișnuit în ultima treime.

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