Liderul Craiovei, arătat cu degetul de Panduru. Mesaj pentru Coelho: "Învață-te minte să nu-l mai chemi!"

Printre ei se numără ﻿Ștefan Baiaram (23 de ani), care are pe conștiință o bună parte din vina încasării golului care a decis rezultatul final.

Craiova a pierdut în Bulgaria pentru că a început meciul prost și i-a permis adversarului să ia un avantaj important încă din start. S-a întâmplat în minutul 8, când o centrare a lui Serginho din flancul drept a ajuns pe capul lui Kristian Dimitrov. Inițial, reproșurile s-au dus spre Laurențiu Popescu, dar Ștefan Baiaram iese și mai șifonat din analiza fazei.

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Prins în propriul careu de un corner al bulgarilor, Baiaram a avut misiunea de a păzi colțul lung, exact zona în care a ajuns centrarea lui Serginho care i-a depășit pe Screciu și Rus. Deși inițial controla duelul cu Dimitrov, vedeta Craiovei a avut un moment de rătăcire, o fracțiune de secundă în care i-a permis adversarului să ia prim-planul. Iar acesta nu l-a mai cedat!