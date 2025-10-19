Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a șocat lumea fotbalului românesc, în momentul în care a confirmat că a ajuns la o înțelegere cu Al-Hilal Omdurman, o echipă din... Sudan!

Ceea ce a surprins foarte tare a fost acceptul lui „Reghe“, de a prelua o grupare care provine dintr-o țară aflată într-o situație catastrofală. Sport.ro a arătat aici ce se petrece, în Sudan, de unde fug toți străinii pe capete! Și, totuși, un antrenor român cu o cotă decentă a optat pentru a-și continua cariera în Sudan. Cu precizarea că, de când a bătut palma cu șefii clubului Al-Hilal Omdurman, Reghecampf a fost o singură dată în această țară africană, în momentul în care a semnat contractul, în august, la Port Sudan.

După această oprire scurtă, de doar câteva zile în Sudan, „Reghe“ a părăsit acest „iad negru“ și a stat numai în afara Sudanului. Spre exemplu, stagiul de pregătire l-a efectuat în Dar es Salaam (Tanzania), iar meciul de acasă din turul 1 preliminar Champions League l-a jucat, în Zanzibar.

Și, totuși, Reghecampf e lovit de problemele inerente care apar, atunci când preiei o formație din Sudan.

Deplasările în Sudan, interzise de Confederația Africană de Fotbal

În acest moment, Al-Hilal Omdurman e cu un picior în grupele Champions League. Pentru că, după ce a eliminat Jamus (Sudanul de Sud), în turul I preliminar, a învins și în prima manșă din turul 2 preliminar: 1-0 cu Police FC (Kenya), în deplasare.

Manșa decisivă e programată pentru 24 octombrie, la Benghazi (Libya). Asta deoarece, Al-Hilal Omdurman e privată de avantajul terenului propriu din cauza situației din Sudan. Problema și mai gravă e că, dacă echipa va ajunge în grupele Champions League, acest handicap se va menține. Pentru că tocmai a venit decizia de la Confederația Africană de Fotbal (CAF): „Deplasările în Sudan rămân interzise și în acest sezon“.

Așadar, în continuarea aventurii sale africane, Reghecampf va avea o echipă care se va „muta cu cortul“, neavând dreptul de a evolua pe teren prorpiu. La fel de grav e că, în acest moment, nu se știe cum se va desfășura campionatul din Sudan. La un moment dat, s-a vehiculat o variantă șocantă despre care Sport.ro a scris aici.

