FOTO Reghecampf, ce fotografie! Arabii îl compară cu un geniu al fotbalului mondial

Reghecampf, ce fotografie! Arabii îl compară cu un geniu al fotbalului mondial Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

La Al-Hilal Omdurman, fostul antrenor al FCSB-ului e pe cai mari, având o serie de șapte victorii consecutive, în momentul de față.

TAGS:
Laurentiu ReghecampfAl-Hilal Omdurmanromanii din zona araba
Din articol

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a făcut valuri în România, în vară, când a semnat cu Al-Hilal Omdurman din Sudan, o formație care n-a mai jucat pe teren propriu de trei ani din cauza războiului civil care face ravagii în această țară africană.

Astăzi însă, la aproape jumătate de an de la momentul în care a semnat actele, la Port Sudan, în ceea ce s-a dovedit a fi singura sa deplasare în Sudan până în momentul de față, „Reghe“ ne demonstrează că a făcut o alegere inspirată. 

Pe lângă faptul că a fost scutit total de calvarul vieții din Sudan, evoluând cu Al-Hilal Omdurman în campionatul din Rwanda, tehnicianul român are și rezultatele de partea sa. Bilanțul de până acum vorbește de la sine: 24 de meciuri, 14 victorii, 7 egaluri și doar 3 înfrângeri! Atenție: în ultimele șapte partide, toate în prima ligă din Rwanda, echipa lui Reghecampf a bătut tot!

În acest moment, Al-Hilal Omdurman e la doar două puncte de liderul Police FC, deși are trei meciuri mai puțin disputate. 

„Șahistul“ Reghecampf, comparat cu Hansi Flick!

În condițiile în care a format o echipă care se „distrează“ în prima ligă din Rwanda, fiind neînvinsă și în cele două etape din Champions League, Laurențiu Reghecampf a câștigat respectul și admirația analiștilor din Sudan. Asta după ce, la începutul mandatului, românul era aspru criticat și chiar s-a cerut destituirea sa!

Astăzi, „Reghe“ are parte numai de laude și de comparații onorante. Ultimul exemplu? Ce a scris presa sudaneză despre jocul încântător al celor de la Al-Hilal Omdurman, prilej cu care antrenorul român a fost comparat cu… Hansi Flick, tehnicianul Barcelonei!

Geniul lui Reghecampf nu e reflectat doar de rezultatele actuale, dar și de strategia sa pe termen lung. Filosofia lui de joc e clară: o linie de fund care stă sus, pressing agresiv și atacuri tăioase inițiate de pe flancuri. Totul se petrece în interiorul unei structuri clare datorită căreia Al-Hilal și-a câștigat identitatea sub comanda acestui antrenor român. Al-Hilal nu mai e o echipă reactivă, ci una care își dictează stilul de joc! Reghecampf e un mare antrenor, care știe exact ce vrea de la fiecare jucător. Care s-a făcut înțeles de către fiecare jucător. Filosofia lui Reghecampf e foarte similară cu cea a lui Hansi Flick, la Barcelona. În acest moment, cu acest antrenor pe bancă, Al-Hilal Omdurman a devenit o adevărată forță la nivel continental“, a remarcat presa din Sudan.

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cu ce se ocupă bărbatul din Mediaș care a reclamat că i s-a furat un seif cu 1 milion de euro
Cu ce se ocupă bărbatul din Mediaș care a reclamat că i s-a furat un seif cu 1 milion de euro
ARTICOLE PE SUBIECT
Reghecampf, transformare uluitoare: cum arată după jumătate de an în Africa
Reghecampf, transformare uluitoare: cum arată după jumătate de an în Africa
Reghecampf, „vrăjitorul alb“ din Africa: „Merită toate aplauzele“
Reghecampf, „vrăjitorul alb“ din Africa: „Merită toate aplauzele“
Reghecampf face prăpăd în Africa: „Înfricoșător!“. Imaginile unui „măcel“, virale
Reghecampf face prăpăd în Africa: „Înfricoșător!“. Imaginile unui „măcel“, virale
ULTIMELE STIRI
Weekend plin de meciuri LIVE pe VOYO și Sport.ro. Program complet, ore de start și competiții
Weekend plin de meciuri LIVE pe VOYO și Sport.ro. Program complet, ore de start și competiții
Gigi Becali a făcut anunțul: e OUT pentru FC Argeș - FCSB!
Gigi Becali a făcut anunțul: e OUT pentru FC Argeș - FCSB!
România - Portugalia, live online la EHF EURO 2026. Unde vezi meciul naționalei de la handbal masculin
România - Portugalia, live online la EHF EURO 2026. Unde vezi meciul naționalei de la handbal masculin
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Dennis Politic: "Și-a scos banii!"
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Dennis Politic: "Și-a scos banii!"
Haaland, aproape de record în Manchester Derby! (P)
Haaland, aproape de record în Manchester Derby! (P)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenorul lui Dennis Man a răbufnit: ”Nu ai ce căuta la PSV și nici nu ar trebui să joci la un alt club de top”

Antrenorul lui Dennis Man a răbufnit: ”Nu ai ce căuta la PSV și nici nu ar trebui să joci la un alt club de top”

Fiica lui Petrescu s-a întâlnit cu căpitanul lui Chelsea: ”Când i-am spus cine sunt a zis imediat 'hai să facem o poză'”

Fiica lui Petrescu s-a întâlnit cu căpitanul lui Chelsea: ”Când i-am spus cine sunt a zis imediat 'hai să facem o poză'”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Gigi Becali anunță lovitura dată de FCSB pe piața transferurilor: ”S-a rezolvat! Atât îi dăm pe lună”

Gigi Becali anunță lovitura dată de FCSB pe piața transferurilor: ”S-a rezolvat! Atât îi dăm pe lună”

AC Milan, răspuns excelent pentru victoria lui Inter! Rivala lui Chivu a câștigat fără emoții în fața lui Como

AC Milan, răspuns excelent pentru victoria lui Inter! Rivala lui Chivu a câștigat fără emoții în fața lui Como

Olaru, OUT! ”Cel mai vechi component al lotului” pleacă definitiv

Olaru, OUT! ”Cel mai vechi component al lotului” pleacă definitiv



Recomandarile redactiei
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Dennis Politic: "Și-a scos banii!"
Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Dennis Politic: "Și-a scos banii!"
Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"
Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"
Universitatea Craiova plânge! S-au tras la sorți meciurile din play-off-ul Conference League
Universitatea Craiova plânge! S-au tras la sorți meciurile din play-off-ul Conference League
”Are Dinamo forța să se bată la titlu?”. Ovidiu Burcă a dat răspunsul
”Are Dinamo forța să se bată la titlu?”. Ovidiu Burcă a dat răspunsul
România - Portugalia, debutul tricolorilor la EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO de la 19:00! Toate noutățile zilei
România - Portugalia, debutul tricolorilor la EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO de la 19:00! Toate noutățile zilei
Alte subiecte de interes
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
CITESTE SI
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

stirileprotv CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

stirileprotv Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

stirileprotv Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!