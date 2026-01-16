Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a făcut valuri în România, în vară, când a semnat cu Al-Hilal Omdurman din Sudan, o formație care n-a mai jucat pe teren propriu de trei ani din cauza războiului civil care face ravagii în această țară africană.
Astăzi însă, la aproape jumătate de an de la momentul în care a semnat actele, la Port Sudan, în ceea ce s-a dovedit a fi singura sa deplasare în Sudan până în momentul de față, „Reghe“ ne demonstrează că a făcut o alegere inspirată.
Pe lângă faptul că a fost scutit total de calvarul vieții din Sudan, evoluând cu Al-Hilal Omdurman în campionatul din Rwanda, tehnicianul român are și rezultatele de partea sa. Bilanțul de până acum vorbește de la sine: 24 de meciuri, 14 victorii, 7 egaluri și doar 3 înfrângeri! Atenție: în ultimele șapte partide, toate în prima ligă din Rwanda, echipa lui Reghecampf a bătut tot!
În acest moment, Al-Hilal Omdurman e la doar două puncte de liderul Police FC, deși are trei meciuri mai puțin disputate.
„Șahistul“ Reghecampf, comparat cu Hansi Flick!
În condițiile în care a format o echipă care se „distrează“ în prima ligă din Rwanda, fiind neînvinsă și în cele două etape din Champions League, Laurențiu Reghecampf a câștigat respectul și admirația analiștilor din Sudan. Asta după ce, la începutul mandatului, românul era aspru criticat și chiar s-a cerut destituirea sa!
Astăzi, „Reghe“ are parte numai de laude și de comparații onorante. Ultimul exemplu? Ce a scris presa sudaneză despre jocul încântător al celor de la Al-Hilal Omdurman, prilej cu care antrenorul român a fost comparat cu… Hansi Flick, tehnicianul Barcelonei!
„Geniul lui Reghecampf nu e reflectat doar de rezultatele actuale, dar și de strategia sa pe termen lung. Filosofia lui de joc e clară: o linie de fund care stă sus, pressing agresiv și atacuri tăioase inițiate de pe flancuri. Totul se petrece în interiorul unei structuri clare datorită căreia Al-Hilal și-a câștigat identitatea sub comanda acestui antrenor român. Al-Hilal nu mai e o echipă reactivă, ci una care își dictează stilul de joc! Reghecampf e un mare antrenor, care știe exact ce vrea de la fiecare jucător. Care s-a făcut înțeles de către fiecare jucător. Filosofia lui Reghecampf e foarte similară cu cea a lui Hansi Flick, la Barcelona. În acest moment, cu acest antrenor pe bancă, Al-Hilal Omdurman a devenit o adevărată forță la nivel continental“, a remarcat presa din Sudan.