Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a făcut valuri în România, în vară, când a semnat cu Al-Hilal Omdurman din Sudan, o formație care n-a mai jucat pe teren propriu de trei ani din cauza războiului civil care face ravagii în această țară africană.

Astăzi însă, la aproape jumătate de an de la momentul în care a semnat actele, la Port Sudan, în ceea ce s-a dovedit a fi singura sa deplasare în Sudan până în momentul de față, „Reghe“ ne demonstrează că a făcut o alegere inspirată.

Pe lângă faptul că a fost scutit total de calvarul vieții din Sudan, evoluând cu Al-Hilal Omdurman în campionatul din Rwanda, tehnicianul român are și rezultatele de partea sa. Bilanțul de până acum vorbește de la sine: 24 de meciuri, 14 victorii, 7 egaluri și doar 3 înfrângeri! Atenție: în ultimele șapte partide, toate în prima ligă din Rwanda, echipa lui Reghecampf a bătut tot!

În acest moment, Al-Hilal Omdurman e la doar două puncte de liderul Police FC, deși are trei meciuri mai puțin disputate.

