Aventura africană a lui Laurențiu Reghecampf (50 de ani), episodul al doilea, decurge spectaculos!

La Al-Hilal Omdurman, românul a pornit mai greu, a fost pus la zid după primele meciuri, fanii i-au cerut inclusiv „decapitarea“, dar acum echipa e de neoprit! Cifrele spun totul: 24 de meciuri, 14 victorii, 7 egaluri și doar 3 înfrângeri!

Ultimele șase partide, toate disputate în prima ligă din Rwanda – Al-Hilal Omdurman joacă aici din motivul explicat de Sport.ro – au fost câștigate. Iar în ultima etapă, echipa lui Reghecampf a făcut prăpăd: 8-0 cu Amagaju, după cum se poate vedea aici.

Sudanezii exultă: „Al-Hilal Omdurman, o forță ofensivă înfricoșătoare pentru adversari!“

După acest ultim succes zdrobitor, formația lui „Reghe“ a ajuns într-o situație remarcabilă: e pe 3 în clasamentul din Rwanda, deși a pornit în campionat mult mai târziu decât restul echipelor și are patru meciuri mai puțin disputate, comparativ cu liderul Police FC!

Văzând cum merge echipa, presa din Sudan l-a ridicat în slăvi pe „Reghe“, după acest 8-0 cu Amagaju.

„Reghecampf, antrenorul care a găsit secretul deblocării atacului, la Al-Hilal Omdurman! Pentru o lungă perioadă, această echipa era, pur și simplu, impotentă în ofensivă. Astăzi însă, Al-Hilal arată cu totul altfel. Pentru că a devenit o forță ofensivă înfricoșătoare, având un stil inconfundabil: pressing sus, fundașii la centrul terenului și atacuri în viteză. Reghecampf e un mare antrenor, care știe exact ce vrea de la jucătorii săi“, a notat presa locală.

