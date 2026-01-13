Laurențiu Reghecampf a spus că vrea să câștige Champions League cu Al-Hilal Omdurman, în momentul în care a fost instalat în funcție, în august 2025.

La vremea respectivă, presa locală a taxat această afirmație a lui „Reghe“, susținând că acesta nu știe ce vorbește, în condițiile în care a ajuns la o formație cu probleme mari și multiple. Spre exemplu, Al-Hilal Omdurman e fără avantajul terenului propriu de trei ani, iar asta din cauza războiului civil din Sudan. Mai mult decât atât, în ultimele două campanii, echipa s-a înscris în campionatele din Mauritania, respectiv Rwanda, ca să contracareze oprirea întrecerii interne din Sudan. Cu precizarea că prima ligă din această țară abia s-a reluat, în ianuarie 2026, însă echipa lui Reghecampf participă în această competiție cu formația a doua.

„Al-Hilal Omdurman, peste toate echipele din Champions League!“

În acest moment, „Reghe“ are un bilanț excelent: 24 de meciuri, 14 victorii, 7 egaluri și doar 3 înfrângeri! Ultimele șase partide au fost câștigate de Al-Hilal Omdurman, iar în weekend echipa a făcut show, în prima ligă din Rwanda: 8-0 cu Amagaju, după cum se poate vedea aici.

După acest meci, jurnalistul sudanez, Mohamed Al-Jazouli, a tras o concluzie spectaculoasă: Al-Hilal Omdurman chiar poate spera la câștigarea Champions League, obiectiv despre care Reghecampf a vorbit în momentul numirii sale în funcție.

„Al-Hilal a declanșat alarma. Pentru echipele adverse! Al-Hilal crește de la meci la meci, demonstrând că e pe drumul cel corect. Înainte de reluarea meciurilor din grupele Champions League, Al-Hilal și-a găsit primul 11 ideal. Putem spune, fără nicio exagerare, că profunzimea lotului actual e unică și nu poate fi egalată de nicio altă rivală din Champions League. În acest moment, echipa noastră e pregătită din toate punctele de vedere pentru dubla confruntare cu Mamelodi Sundowns din Africa de Sud. Antrenorul Reghecampf merită toate aplauzele pentru ce a reușit până acum“, a scris Mohamed Al-Jazouli.

În primele două partide din Champions League, Al-Hilal Omdurman a strâns 4 puncte. Acum, urmează meciurile cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud) pe 23 și 30 ianuarie.

