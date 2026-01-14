Laurențiu Reghecampf e pe val, la Al-Hilal! Și se pregătește de cele mai importante meciuri din ultima perioadă, cele din Champions League, cu Mamelodi Sundowns din Africa de Sud, pe 23 și 30 ianuarie.

Sport.ro a dezvăluit că această dublă îi poate aduce românului o răsplată importantă. Până atunci însă, „Reghe“ înșiră victoriile, în Rwanda. Pentru că Al-Hilal Omdurman, deși o formație din Sudan, evoluează în prima ligă din această țară, în condițiile în care campionatul sudanez abia s-a reluat, în această lună, după vreo trei ani de întrerupere din cauza unui război civil.

Laurențiu Reghecampf, schimbare totală față de momentul plecării din țară

Deși a reușit să lege victoriile la actuala sa echipă și să câștige încrederea fanilor și încrederea conducerii, Laurențiu Reghecampf s-a chinuit mult până a ajuns aici. În primele sale luni, la Al-Hilal Omdurman, opinia publică a fost împotriva sa și au fost campanii online în care i s-a cerut „decapitarea“.

Apoi, au fost multiple probleme logistice. Al-Hilal Omdurman e o formație care „se mută cu cortul“ fiind lipsită de trei ani de avantajul terenului propriu. În fine, Reghecampf a avut și probleme de lot, în condițiile în care, periodic, a rămas fără câte 10-11 jucători, toți convocați la echipa națională a Sudanului.

Toate aceste situații și-au pus amprenta asupra lui „Reghe“. În mod vizibil! Pentru că în poza publicată, astăzi, de presa din Sudan (jos), vedem un Reghecampf foarte schimbat față de momentul în care a părăsit România, în vară.

