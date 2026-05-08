OFICIAL Reghecampf a semnat! Fostul antrenor al FCSB-ului dă cea mai mare lovitură a carierei

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tehnicianul de 50 de ani are șanse să-și treacă în CV o performanță rar întâlnită în fotbalul mondial.

Laurentiu Reghecampf, Al-Hilal Omdurman, romanii din zona araba
Laurențiu Reghecampf a fost ținta ironiilor, în august 2025, când a semnat cu Al-Hilal Omdurman, o echipă din Sudan. Acum însă, la 9 luni distanță, el e cel care râde. Pentru că îi merge excelent din toate punctele de vedere!

Ieri, Al-Hilal Omdurman a zdrobit APR FC (n.r. - Armée Patriotique Rwandaise Football Club), echipa Armatei din Rwanda: 4-0! Prin acest succes formația lui „Reghe“ și-a consolidat locul 1 în ierarhia primei ligi din Rwanda, unde are un avans de 9 puncte față de locul 2, când mai sunt cinci meciuri de jucat. Practic, Al-Hilal Omdurman e deja campioană și, de aceea, va aborda restul partidelor din Rwanda cu formația secundă.

Prima echipă, condusă de Reghecampf, va merge acum la Khartoum (Sudan), pentru play-off-ul campionatului local care s-a reluat din ianuarie. Aici, Al-Hilal Omdurman va ataca play-off-ul de pe locul 1, la cinci puncte de cea mai apropiată rivală. Ceea ce înseamnă că echipa lui Reghecampf poate cuceri titlul, în același sezon, în două țări: Rwanda și Sudan! O asemenea performanță va fi o premieră spectaculoasă pentru fostul antrenor al FCSB-ului.

Laurențiu Reghecampf, pe val la Al-Hilal Omdurman

Arabii anunță: Reghecampf a semnat noul contract cu Al-Hilal Omdurman!

În acest context, în care a obținut rezultate remarcabile cu cea mai iubită formație din Sudan, Laurențiu Reghecampf a purtat negocieri intense cu conducerea clubului pentru prelungirea contractului. Arabii au fost atât de hotărâți să obțină semnătura lui „Reghe“, curtat și de cluburi din nordul Africii după cum Sport.ro a arătat aici, încât i-au făcut toate poftele! 

Și, potrivit presei din Sudan, tehnicianul român și-a pus semnătura pe un nou acord preliminar, urmând ca cel final, care îl va ține la Al-Hilal Omdurman și pentru sezonul 2026-2027, să fie semnat și anunțat public, în câteva săptămâni.

Potrivit unor surse din cadrul clublui, care au vorbit sub protecția anonimatului, actualul contract al lui Reghecampf ar fi expirat în trei săptămâni. Dar după discuții prelungite, sincere și constructive, părțile au convenit să fie semnat un nou acord preliminar, pentru prelungirea vechiului contract. Detaliile finale ale contractului, valabil pentru încă un sezon, se discută, în continuare, dar atât Reghecampf, cât și șefii lui Al-Hilal Omdurman sunt convinși că vor ajunge la o înțelegere“, a scris presa din Sudan.

Reghecampf vrea garanții pentru următorul sezon

Potrivit jurnaliștilor arabi, Laurențiu Reghecampf s-a înțeles cu șefii săi, în privința detaliilor financiare ale noului acord. În acest moment, românul cere garanții pentru campania de transferuri, dar și pentru competiția în care va evolua Al-Hilal Omdurman.

Concret, în ultimii doi ani, echipa s-a înscris pe rând în primele ligi din Mauritania și Rwanda din cauza dezastrului din țară, după cum Sport.ro a arătat aici.

Între timp, fotbalul s-a reluat în Sudan din ianuarie. Prima parte a campionatului a fost abordată de Al-Hilal Omdurman cu formația secundă. Acum, această echipă va merge în Rwanda, pentru a încheia competiția acolo, în timp ce prima formație va merge acasă pentru play-off-ul întrecerii din Sudan.

Reghecampf a fost informat că, în sezonul viitor, sunt șanse ca Al-Hilal Omdurman să joace în Sudan, în cazul în care condițiile vor fi bune. Românul e de acord cu acest scenariu, însă vrea garanții și pentru o alternativă. Concret, „Reghe“ vrea să primească promisiunea că, în cazul în care condițiile din Sudan nu vor fi cele potrivite, Al-Hilal Omdurman se va înscrie, din nou, într-un campionat din străinătate, de preferat unul din nordul Africii, unde nivelul e mai ridicat.

Reghecampf vrea ca echipa sa să evolueze într-o întrecere puternică, astfel încât să fie cât mai bine pregătită pentru campania din Champions League. În acest sezon, echipa s-a oprit, în sferturi, ratând marele obiectiv, care a fost accederea în semifinalele întrecerii după o pauză de 11 ani.

