Florin Pîrvu, cu ochii în lacrimi după promovarea în prima ligă: „Soţia mea de sus m-a ajutat”

La finalul meciului, Florin Pîrvu, antrenorul ilfovenilor, și-a lăudat jucătorii pentru meciul pe care l-au făcut și i-a dedicat promovarea în prima ligă soției sale, care nu mai este printre noi.

„Așa cum am spus la început și ați văzut mai devreme, este victoria lor, au muncit tot sezonul. A fost un sezon greu. Cine crede că în Liga 2 este ușor, se înșală.

Meciul a fost pregătit așa cum l-ați văzut în seara aceasta. Mă bucur de reacția pe care au avut-o jucătorii. Mă bucur că am format un grup bun și foarte bun aici la Voluntari, interpretăm foarte bine ceea ce facem la antrenamente. La ce au făcut în această perioadă își merită locul în prima ligă.

Am văzut că fanii au invadat terenul la final, este foarte bine. Aș face o invitație să vină alături de noi și la meciurile din prima ligă, avem nevoie de sprijinul lor, este foarte important pentru viitorul acestei echipe.