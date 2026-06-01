La finalul confruntării, Dorinel Munteanu a transmis că brigăzii de arbitri conduse de Szabolcs Kovacs ar trebui să îi fie rușine pentru cele două penalty-uri dictate în favoarea ilfovenilor.

Dorinel Munteanu, nimicitor la adresa arbitrajului

„Da, într-adevăr, ceea ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat. Deși am sperat împreună cu jucătorii până în ultima clipă. Astăzi am pierdut meritat, jucătorii au căzut fizic și psihic. Îmi pare rău pentru suporterii noștri, pentru oraș, pentru toți care au fost implicați.

În ultimele luni a fost greu de gestionat situația de la noi. Am făcut tot ce am putut. Au fost multe probleme, nu e momentul să le discut acum, e un moment nefericit pentru Sibiu.

Am fost în ultimul act. Nu pot să spun că jucătorii nu și-au dorit, chiar îi felicit. Este greu acum să îmi găsesc cuvintele, pentru că eu sunt împăcat că am făcut tot ce am putut profesional.

Am avut mare încredere în Kovacs, în brigadă, mi-ar fi rușine să argumentez niște lucruri care s-au văzut. Mi-ar fi foarte rușine cu ce argumente au venit dânșii inclusiv din VAR. Cel puțin la al doilea penalty și la primul...e joc de contact, n-a fost, amândoi s-au bătut pentru minge. Unul a fost mai puternic.

Munteanu: „Să le fie rușine!”

Să le fie rușine! Atât pot să spun. Am crezut sincer în Kovacs cel mic și în brigada lui. Noi suntem cei care suferim, ei merg mai departe. O echipă se bucură, alta plânge. Din nefericire suntem noi.

La întrebarea asta doar conducerea poate să răspundă (n.r.- despre viitorul lui Hermannstadt). Ei gestionează antrenorii și jucătorii care vor rămâne. Dacă nu se îmbunătățesc, va fi foarte greu. Nu știu, vom vedea ce se va întâmpla.

Să știți că așa suntem noi românii, să aruncăm pe antrenori o retrogradare. Oricât de bun este un antrenor nu are ce să facă. Simt că am făcut tot ce am putut pentru această echipă.

Nu vreau să comentez acum pentru că este un moment trist pentru Sibiu (n.r.- dacă e de vină conducerea). Nu este capăt de țară. Trebuie să aibă puterea Sibiul să se ridice, pentru că, într-adevăr, trebuie să se facă schimbări”, a declarat Dorinel Munteanu, la flash-interviuri, care și-a anunțat, de asemenea, plecarea: „Vreau să mă liniștesc puțin. Contractul meu se termină pentru că nu am reușit să mențin echipa în Liga 1, iar acesta a fost obiectivul. Au fost multe probleme de când am venit la echipă”.

