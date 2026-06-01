E gata: Olăroiu semnează și ia cu el un brazilian de națională! Sumele mutării, colosale

Aventura lui Cosmin Olăroiu, ca selecționer al Emiratelor, a durat fix un an. Chiar dacă a sperat să îndeplinească visul unei națiuni, prin calificarea „albilor“ pentru doar al doilea Mondial din istoria țării, Oli n-a reușit „imposibilul“.

Pe fondul ratării calificării pentru CM 2026 (11 iunie – 19 iulie), tehnicianul român a dorit să-și părăsească postul încă din decembrie 2025, după FIFA Arab Cup, competiție în care naționala Emiratelor a obținut un istoric loc 3. La vremea respectivă însă, șefii forului din Abu-Dhabi au tras de Oli și l-au convins, în cele din urma, să-și ducă mandatul mai departe. Acum însă, când urmează pregătirile pentru noul sezon competițional 2026-2027, Olăroiu a dorit să facă un pas înapoi, ca să se întoarcă la munca de antrenor la o formație de club. Mai ales că arabii au deja un posibil înlocuitor cu care urmează să bată palma, după CM 2026, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

Olăroiu, urmează prezentarea oficială la Al-Jazira

Zvonurile privind iminenta plecare a lui Oli de pe banca Emiratelor circulă de câteva săptămâni. În acest context, Sport.ro a anunțat, încă de pe 26 mai, că fostul antrenor al FCSB-ului va prelua Al-Jazira. Această informație urmează să fie oficializată, în curând.

Olăroiu și-a dat deja acordul de principiu și prezentarea sa e așteptată în cursul săptămânii. Astfel, tehnicianul român va ajunge la un salariu incredibil, de aproximativ 6 milioane de dolari pe an! Iar misiunea sa, la Al-Jazira, va fi clară: câștigarea titlului cu această formație care ultima dată a triumfat pe plan intern în sezonul 2020-2021.

Iar Oli nu va merge singur, la Al-Jazira! El a cerut deja transferul brazilianului Luan Pereira (26 de ani). Acesta a mai lucrat cu Olăroiu, în perioada Sharjah, contribuind la câștigarea Champions League 2, în mai 2025. Aflat la Sharjah din 2020, Luan Pereira va face acum pasul, la Al-Jazira, el fiind cotat la 4 milioane de euro pe site-ul transfermarkt.com.

Luan Pereira a fost naturalizat de echipa națională a Emiratelor pentru care a adunat 9 selecții și 2 goluri. Aripa care poate evolua pe flancul stâng va fi doar primul nume de pe lista de transferuri pe care Olăroiu a întocmit-o pentru noua sa aventură în fotbalul arab.

De remarcat că Al-Jazira va fi a 4-a formație de club din Emirate din CV-ul lui Oli. El are 16 trofee cucerite cu Al-Ain, Shabab Al-Ahli (fosta Al-Ahli Dubai) și Sharjah, un record pe plan intern.