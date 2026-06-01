„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!

Așa cum se întâmpla în fotbal, inclusiv după o stagiune reușită, se face, totuși, o „curățenie“ a lotului prin îndepărtarea celor care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Iar starurile echipei tind să-și valorifice succesul, obținând contracte mai bune. În această a doua categorie intră și palestinianul Assad Al-Hamlawi (25 de ani).

Euforia eventului s-a mai domolit, la Craiova! După un sezon istoric 2025-2026, jucătorii și stafful tehnic au intrat în vacanță. Și, în mod cert, nu toți vor reveni la reunirea lotului. Din motive diametral opuse.

Acum, presa din Cairo a dezvăluit că negocierile Assad Al-Hamlawi – Al-Ahly Cairo au decurs foarte bine, iar jucătorului i s-a oferit un contract „faraonic“: 1,5 milioane de dolari pe sezon!

„Al-Ahly Cairo a intensificat discuțiile cu jucătorul palestinian și cu reprezentantul său. Părțile au ajuns la un acord pentru un contract stagional de 1,5 milioane de dolari. Negocierile sunt în faza finală, iar atacantul a spus, în mod clar, că vrea să semneze cu Al-Ahly în perioada de transferuri“, a notat presa arabă.

De remarcat că, la Universitatea Craiova, Assad Al-Hamlawi are un salariu lunar de 25,000 de euro. Adică, de 300,000 de euro pe an. Ceea ce explică dorința sa de a încheia acest capitol, având în vedere că poate câștiga o sumă de cinci ori mai mare, în Egipt.

Rămâne de văzut în ce condiții va obține Al-Ahly Cairo acordul Universității pentru transfer. Assad Al-Hamlawi a fost adus, la Craiova, în vara anului trecut, de la Slask Wroclaw (Polonia), în schimbul sumei de un milion de euro. La ora actuală, atacantul de 25 de ani e cotat la 1,4 milioane de euro de transfermarkt.com, după un sezon în care a adunat 16 goluri și 4 pase de gol în 47 de apariții pentru Universitatea Craiova.