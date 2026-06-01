„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!

„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare! Fotbal intern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Formația din Bănie a primit o veste proastă la începutul verii.

TAGS:
Assad Al-HamlawiAl AhlyUniversitatea Craiova
Din articol

Euforia eventului s-a mai domolit, la Craiova! După un sezon istoric 2025-2026, jucătorii și stafful tehnic au intrat în vacanță. Și, în mod cert, nu toți vor reveni la reunirea lotului. Din motive diametral opuse.

Așa cum se întâmpla în fotbal, inclusiv după o stagiune reușită, se face, totuși, o „curățenie“ a lotului prin îndepărtarea celor care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Iar starurile echipei tind să-și valorifice succesul, obținând contracte mai bune. În această a doua categorie intră și palestinianul Assad Al-Hamlawi (25 de ani).

Assad Al-Hamlawi, în negocieri avansate cu Al-Ahly Cairo

Sport.ro a fost primul site din România care a scris aici despre interesul egiptenilor de la Al-Ahly Cairo pentru vârful născut și crescut în Suedia, dar cu dublă cetățenie. Nu mai departe de acum o săptămână, Sport.ro a și venit cu informații suplimentare, explicând de ce Assad Al-Hamlawi e principala țintă a egiptenilor pentru perioada mercato.

Assad Al-Hamlawi, pe picior de plecare de la Craiova

  • Al hamlawi sportpictures
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Acum, presa din Cairo a dezvăluit că negocierile Assad Al-Hamlawi – Al-Ahly Cairo au decurs foarte bine, iar jucătorului i s-a oferit un contract „faraonic“: 1,5 milioane de dolari pe sezon!

Al-Ahly Cairo a intensificat discuțiile cu jucătorul palestinian și cu reprezentantul său. Părțile au ajuns la un acord pentru un contract stagional de 1,5 milioane de dolari. Negocierile sunt în faza finală, iar atacantul a spus, în mod clar, că vrea să semneze cu Al-Ahly în perioada de transferuri“, a notat presa arabă.

De remarcat că, la Universitatea Craiova, Assad Al-Hamlawi are un salariu lunar de 25,000 de euro. Adică, de 300,000 de euro pe an. Ceea ce explică dorința sa de a încheia acest capitol, având în vedere că poate câștiga o sumă de cinci ori mai mare, în Egipt.

Rămâne de văzut în ce condiții va obține Al-Ahly Cairo acordul Universității pentru transfer. Assad Al-Hamlawi a fost adus, la Craiova, în vara anului trecut, de la Slask Wroclaw (Polonia), în schimbul sumei de un milion de euro. La ora actuală, atacantul de 25 de ani e cotat la 1,4 milioane de euro de transfermarkt.com, după un sezon în care a adunat 16 goluri și 4 pase de gol în 47 de apariții pentru Universitatea Craiova.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum reușește U Craiova să dea lovitura de 10 milioane de euro pe piața transferurilor! Vară de vis pentru olteni
Cum reușește U Craiova să dea lovitura de 10 milioane de euro pe piața transferurilor! Vară de vis pentru olteni
Tragedie în fotbalul românesc! Fostul antrenor al lui FC U Craiova a murit la 58 de ani
Tragedie în fotbalul românesc! Fostul antrenor al lui FC U Craiova a murit la 58 de ani
Transfer pe ruta Rapid - Craiova: Mihai Rotaru a anunțat că îl așteaptă
Transfer pe ruta Rapid - Craiova: Mihai Rotaru a anunțat că îl așteaptă
ULTIMELE STIRI
Anunț neverosimil din Anglia: legendarul Kevin Keegan are cancer în stadiul 4!
Anunț neverosimil din Anglia: legendarul Kevin Keegan are cancer în stadiul 4!
FC Voluntari - Hermannstadt, ora 20:30, LIVE TEXT. Aflăm ultima echipă care va evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
FC Voluntari - Hermannstadt, ora 20:30, LIVE TEXT. Aflăm ultima echipă care va evolua în Superligă în sezonul 2026-2027
Conducătorul din Superligă intervine în controversa momentului: „FCSB este un caz aparte”
Conducătorul din Superligă intervine în controversa momentului: „FCSB este un caz aparte”
Siyabonga Ngezana a făcut anunțul: a venit momentul. Reacția colegilor de la FCSB
Siyabonga Ngezana a făcut anunțul: a venit momentul. Reacția colegilor de la FCSB
Mihai Stoica, reacție ironică la adresa lui Ngezana: „Și Moș Crăciun a zis că va coborî pe horn”
Mihai Stoica, reacție ironică la adresa lui Ngezana: „Și Moș Crăciun a zis că va coborî pe horn”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali l-a convins! Primul jucător care semnează cu FCSB: ”A acceptat oferta”

Gigi Becali l-a convins! Primul jucător care semnează cu FCSB: ”A acceptat oferta”

Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Echipa pe care o va antrena Adrian Mihalcea în sezonul următor. Condițiile impuse de antrenor

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare

Farul - Chindia 1-1, PSG - Arsenal de România! Totul s-a decis la loviturile de departajare

3.000.000 de euro pentru vedeta FCSB-ului! Gigi Becali a luat decizia pe loc

3.000.000 de euro pentru vedeta FCSB-ului! Gigi Becali a luat decizia pe loc

Turcii fac anunțul despre transferul jucătorului de la FCSB: ”Este interesată!”

Turcii fac anunțul despre transferul jucătorului de la FCSB: ”Este interesată!”

Noul Dacia Duster i-a lăsat ”mască” pe francezi: ”Continuă să surprindă”

Noul Dacia Duster i-a lăsat ”mască” pe francezi: ”Continuă să surprindă”



Recomandarile redactiei
Conducătorul din Superligă intervine în controversa momentului: „FCSB este un caz aparte”
Conducătorul din Superligă intervine în controversa momentului: „FCSB este un caz aparte”
Siyabonga Ngezana a făcut anunțul: a venit momentul. Reacția colegilor de la FCSB
Siyabonga Ngezana a făcut anunțul: a venit momentul. Reacția colegilor de la FCSB
Reacția lui Laszlo Dioszegi, după ce Marius Ștefănescu i-a spus ”pas” lui Sepsi și a semnat cu U Cluj
Reacția lui Laszlo Dioszegi, după ce Marius Ștefănescu i-a spus ”pas” lui Sepsi și a semnat cu U Cluj
Mihai Stoica, reacție ironică la adresa lui Ngezana: „Și Moș Crăciun a zis că va coborî pe horn”
Mihai Stoica, reacție ironică la adresa lui Ngezana: „Și Moș Crăciun a zis că va coborî pe horn”
Larisa Iordache e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro: "Nu e ușor să treci printr-o operație, dar e și mai greu să faci recuperarea!"
Larisa Iordache e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro: "Nu e ușor să treci printr-o operație, dar e și mai greu să faci recuperarea!"
Alte subiecte de interes
U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: remiză albă și insipidă care nu ajută pe nimeni
U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: remiză albă și insipidă care nu ajută pe nimeni
Assad Al-Hamlawi, mesaj războinic după ce a marcat golul victoriei din Universitatea Craiova - Mainz 1-0: „Nu veni să joci cu noi”
Assad Al-Hamlawi, mesaj războinic după ce a marcat golul victoriei din Universitatea Craiova - Mainz 1-0: „Nu veni să joci cu noi”
Opriți fotbalul: echipa cu cele mai multe trofee din istorie tocmai a câștigat încă o Ligă a Campionilor!
Opriți fotbalul: echipa cu cele mai multe trofee din istorie tocmai a câștigat încă o Ligă a Campionilor!
Jose Mourinho a acceptat jobul! Portughezul a mers să vadă pe viu echipa cu 145 de trofee
Jose Mourinho a acceptat jobul! Portughezul a mers să vadă pe viu echipa cu 145 de trofee
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
CITESTE SI
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

stirileprotv Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!