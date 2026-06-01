Echipa ilfoveană și-a asigurat prezența în viitorul sezon al primului eșalon, după o pauză de doi ani. Succesul a fost consfințit de o victorie cu 3-0 în returul barajului cu Hermannstadt, scorul general fiind 5-3. Imediat după ultimul fluier al arbitrului, suporterii au coborât pe gazon pentru a se bucura împreună cu fotbaliștii.

Florin Pîrvu, cu ochii în lacrimi după promovarea în prima ligă: „Soţia mea de sus m-a ajutat”

Bucurie fără margini în vestiar

Atmosfera de petrecere s-a mutat rapid din iarbă în zona vestiarelor. Sărbătoarea a continuat când jucătorii au apărut intempestiv la flash-interviuri, luându-l prin surprindere pe antrenorul Florin Pîrvu. Fotbaliștii au început să cânte alături de tehnicianul lor: „Cine a intrat în A, Cine a intrat în A, Voluntari”.

Aceleași scene s-au derulat și la conferința de presă, unde sportivii au schimbat repertoriul, scandând: „Ole, Ola, Voluntari este în A”. În momentul în care jucătorii părăseau încăperea, Florin Pîrvu a ținut să-i felicite pentru reușită: „Bravo, e promovarea voastră”.