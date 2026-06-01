Echipa ilfoveană și-a asigurat prezența în viitorul sezon al primului eșalon, după o pauză de doi ani. Succesul a fost consfințit de o victorie cu 3-0 în returul barajului cu Hermannstadt, scorul general fiind 5-3. Imediat după ultimul fluier al arbitrului, suporterii au coborât pe gazon pentru a se bucura împreună cu fotbaliștii.
GALERIE FOTO Nebunie după promovarea reușită de FC Voluntari! Cum au sărbătorit jucătorii lui Florin Pîrvu
Jucătorii de la FC Voluntari au declanșat fiesta după revenirea în prima ligă, sărbătorind alături de fani pe teren, în vestiar.
Bucurie fără margini în vestiar
Atmosfera de petrecere s-a mutat rapid din iarbă în zona vestiarelor. Sărbătoarea a continuat când jucătorii au apărut intempestiv la flash-interviuri, luându-l prin surprindere pe antrenorul Florin Pîrvu. Fotbaliștii au început să cânte alături de tehnicianul lor: „Cine a intrat în A, Cine a intrat în A, Voluntari”.
Aceleași scene s-au derulat și la conferința de presă, unde sportivii au schimbat repertoriul, scandând: „Ole, Ola, Voluntari este în A”. În momentul în care jucătorii părăseau încăperea, Florin Pîrvu a ținut să-i felicite pentru reușită: „Bravo, e promovarea voastră”.
