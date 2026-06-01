”Câinii” pregătesc mai multe mișcări de trupe în această perioadă. Pe lângă jucătorii care vor veni sau cei care vor pleca de sub comanda lui Zeljko Kopic, în birourile clubului se pregătește o mișcare importantă înainte de noul sezon.

Majorare de capital la Dinamo: 3,5 milioane de euro!

La finalul lunii iunie va avea loc o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul clubului, în care va fi majorat capitalul social cu aproximativ 3,5 milioane de euro, adică echivalentul a 18 milioane de lei, prin emiterea a 81.952 de acțiuni a câte 0,22 lei fiecare, scrie ProSport.ro.

Din această mișcare s-ar putea schimba și structura acționariatului de la Dinamo. În urma majorării de capital, acționarii care nu contribuie cu o sumă aferentă numărul de acțiuni deținute vor pierde o parte din acstea.

Din 2023, de când Red&White a preluat pachetul majoritar de acțiuni de al clubului Dinamo, în Liga 2, acționarii au virat în conturile clubului aproape 20 de milioane de euro.

Structura acționariatului de la Dinamo:

Red&White 2022 Management – 80,77%

Asociația Peluza „Cătălin Hîldan” – 12,06%

Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo – 7,03 %

Lotus Perfect (Dorin Șerdean) – 0,1%

Asociația Dinamo- Socios – 0,024%

Cionca Andrei Valentin – 0,0068%

Sorin Preda – 0,0068%

Andrei Nicolescu: ”Mulți factori ne-au adus aici”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, și-a felicitat jucătorii pentru acest sezon, în care au reușit să obțină locul patru și implicit calificarea la barajul pentru Conference League. Acum, oficialii clubului se gândesc la următoarea stagiune.

„E dureros, dar mă rog, vreau să le mulţumesc tuturor pentru anul ăsta, jucători, staff, tot. Atât s-a putut în seara asta, e frustrant, dar asta e. Un final greu de sezon, l-am terminat cum l-am terminat, din păcate am luat gol din prelungiri, din păcate am luat gol în primele 10 minute când n-am avut susţinerea galeriei.

Nu e analiza doar a unui meci, e a unui întreg sezon. Ăştia am fost, îi felicit pe jucători pentru dăruire. Poate n-am ales soluţiile cele mai bune.

﻿Dacă nu învăţăm din astfel de momente înseamnă că suntem degeaba aici. Speranţa mea e că vom fi pentru prima şi ultima dată într-o astfel de situaţie. Poate la anul nu mai ajungem în această situaţie. V-am zis, sunt mulţi factori care au dus aici. Nu neapărat la rezultat, dar şi la cum am ajuns la meciul ăsta”, a spus Nicolescu, la Prima Sport.