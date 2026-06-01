Șoc în Giulești! Alexandru Dobre e de vânzare: două echipe sunt interesate de golgheterul Rapidului

După ce a intrat într-un conflict cu fostul antrenor Costel Gâlcă, Dobre a fost lăsat pe banca de rezerve, iar, din vară, este destul de posibil ca fotbalistul să părăsească echipa.

Conducerea Rapidului crede că Alexandru Dobre este principalul jucător care îi poate aduce venituri substanțiale clubului, mai ales că scouterii a mai multor echipe au venit să se intereseze de el și să îl urmărească la meciuri. Cotat la 3,2 milioane de euro, giuleștenii speră să îl vândă pe Dobre pentru o sumă cuprinsă între 2,5 și 3 milioane de euro.

Conform GSP, Dobre ar putea ajunge din această vară la Heerenveen sau la KVC Westerlo.

Actualul contract al lui Alexandru Dobre va expira în vara anului următor, dar atacantul are opțiune de prelungire cu încă un an.

În cariera sa, Dobre a mai evoluat pentru formații precum Bournemouth, Bury, Rochdale, Yeovil Town, Wigan, Dijon și Famalicao.