„Reghe" în vizorul marilor cluburi din Africa: dezvăluirea arabilor

„Reghe“ în vizorul marilor cluburi din Africa: dezvăluirea arabilor Fotbal extern
Tehnicianul de 50 de ani e pe val, la Al-Hilal Omdurman din Sudan.

Laurențiu Reghecampf se îndreaptă spre finalul unui sezon care îl poate face campion, în două țări. Cu aceeași echipă!

La începutul campaniei, Al-Hilal Omdurman s-a înscris în prima ligă din Rwanda din cauza dezastrului din Sudan. În Rwanda, Reghecampf și-a spulberat rivalele și a dus echipa pe primul loc, la șase puncte de locul 2, având și o restanță. În aceste condiții, Al-Hilal Omdurman e mare favorită să devină campioana onorifică din Rwanda. 

De remarcat că, având în vedere că au cam rezolvat deja soarta titlului în Rwanda, Reghecampf și elevii săi nici nu vor încheia competiția aici. Conducerea a luat decizia ca formația secundă să fie trimisă, la Kigali, și să joace în partea finală a întrecerii din Rwanda.

Prima echipă, condusă de „Reghe“, se va duce în Khartoum, pentru a aborda play-off-ul primei ligi din Sudan. Această competiție s-a reluat din ianuarie, după ce situația din țară s-a mai îmbunătățit un pic. Al-Hilal Omdurman a abordat sezonul regulat cu echipa secundă, în condițiile în care prima echipă era în Rwanda și implicată în Champions League. Acum, rolurile vor fi inversate.

Reghecampf, al 4-lea cel mai bun antrenor din Africa

Pe fondul rezultatelor sale bune, la Al-Hilal Omdurman, Laurențiu Reghecampf a ajuns pe lista marilor cluburi africane. Sezonul trecut, el a fost negocieri cu grupări importante din Egipt, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

Acum, pentru tehnicianul român a sosit o ofertă de 1,1 milioane de dolari. Chiar dacă e tentat să-și ducă mai departe mandatul actual, Reghecampf are satisfacția că e foarte bine văzut în Africa. Dovadă și clasamentul pe care tocmai l-a publicat Africa Soccer Zone, o platformă dedicată fotbalului de pe „continentul negru“.

În această ierarhie, Reghecampf a prins locul 4 printre cei mai buni antrenori din fotbalul african, în sezonul actual: 

Al-Hilal Omdurman e al doilea club african din CV-ul lui „Reghe“, după experiența pe care a avut-o, în sezonul trecut, la Esperance Tunis.

Publicitate
Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”
Reghecampf dă lovitura: 6,000,000 de euro!
Show cu Reghecampf: imaginile au devenit virale în Africa
Laurențiu Reghecampf la FCSB?! Răspunsul neașteptat al antrenorului: „Nu am avut nicio problemă să lucrez cu Gigi Becali”
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"
Dat afară la 24 de ore după rușinea din derby: „Ne-am despărțit“
Premieră la Cupa Mondială: FIFA introduce o nouă regulă pentru cartonașele galbene
Scandal uriaș la Voluntari în finala campionatului! ”Solicităm pierderea jocului cu 0-3”
Dinamo încheie play-off-ul pe locul 3!
Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Final de eră: Lewandowski pleacă! Barcelona i-a găsit înlocuitor: 120 de milioane de euro

"Ești emoționat că vei înfrunta Parma?" Cum a răspuns Chivu, înaintea meciului care îi poate aduce Scudetto

Ianis Hagi, out! Decizia turcilor arată o situație deosebit de gravă



Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"
Dat afară la 24 de ore după rușinea din derby: „Ne-am despărțit“
Premieră la Cupa Mondială: FIFA introduce o nouă regulă pentru cartonașele galbene
Scandal uriaș la Voluntari în finala campionatului! ”Solicităm pierderea jocului cu 0-3”
Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Răbdarea arabilor cu „arogantul“ Reghecampf s-a terminat: anunțul presei din Sudan
„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

