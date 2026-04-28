„Reghe“ în vizorul marilor cluburi din Africa: dezvăluirea arabilor

Laurențiu Reghecampf se îndreaptă spre finalul unui sezon care îl poate face campion, în două țări. Cu aceeași echipă!

La începutul campaniei, Al-Hilal Omdurman s-a înscris în prima ligă din Rwanda din cauza dezastrului din Sudan. În Rwanda, Reghecampf și-a spulberat rivalele și a dus echipa pe primul loc, la șase puncte de locul 2, având și o restanță. În aceste condiții, Al-Hilal Omdurman e mare favorită să devină campioana onorifică din Rwanda.

De remarcat că, având în vedere că au cam rezolvat deja soarta titlului în Rwanda, Reghecampf și elevii săi nici nu vor încheia competiția aici. Conducerea a luat decizia ca formația secundă să fie trimisă, la Kigali, și să joace în partea finală a întrecerii din Rwanda.

Prima echipă, condusă de „Reghe“, se va duce în Khartoum, pentru a aborda play-off-ul primei ligi din Sudan. Această competiție s-a reluat din ianuarie, după ce situația din țară s-a mai îmbunătățit un pic. Al-Hilal Omdurman a abordat sezonul regulat cu echipa secundă, în condițiile în care prima echipă era în Rwanda și implicată în Champions League. Acum, rolurile vor fi inversate.