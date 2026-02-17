FCSB este la trei „lungimi” de ultimul loc care duce în play-off, ocupat în prezent de FC Argeș.

Roș-albaștrii nu își mai permit pași greșiți în ultimele trei meciuri cu Metaloglobus, UTA și ”U” Cluj pentru a spera la un loc în primele șase la finalul sezonului regulat.

Daniel Pancu, despre șansele FCSB-ului: „Eu spun că e sută la sută în play-off”

Antreonrul lui CFR Cluj a analizat lupta pentru locurile de play-off din ultimele etape ale sezonului regulat. Daniel Pancu a explicat în ce codiții o vede pe FCSB în primele șase clasate după runda 30.

„Ne-am apropiat, e prima oară în campionatul ăsta, în etapa a 27-a, când CFR intră pe loc de play-off. Deci e clar că suntem la mâna noastră. Dar meciurile sunt foarte grele și disputate în continuare. Petrolul, Farul, Dinamo. Eu cred că și cu trei puncte suntem acolo, dar ca să fim siguri patru.

FCSB, dacă face trei victorii, e sută la sută în play-off, nu se poate. Termină și pe locul 5. Eu cred că echipa de pe locul 6 nu va avea mai mult de 46 de puncte, nu știu dacă ajunge cineva la 46. Toate joacă între ele, Oțelul – UTA, Botoșani – U Cluj, FCSB – U Cluj, UTA – FCSB. Nu au cum. (n.r. Despre locul 7, ocupat în prezent de FC Botoșani) Păi 42 de puncte și în trei etape Botoșaniul face șapte puncte sau câte să fie?

Acum noi trebuie să avem grijă de avantajul ăsta de două puncte (n.r. față de locul șapte). Deci noi în trei etape trebuie să facem mai multe puncte decât FC Botoșani. Și decât celelalte, pentru că vin și ele. Teoretic decât Botoșani. Eu spun că e sută la sută în play-off (n.r. Despre FCSB, dacă face nouă puncte în cele trei meciuri rămase de jucat din sezonul regulat).”, a spus Daniel Pancu, conform Fanatik.ro.

