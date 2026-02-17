Americanca Lindsey Vonn, vedeta aşteptată la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina înainte de teribila sa cădere în proba olimpică de coborâre, s-a întors în Statele Unite, a anunţat ea în noaptea de luni spre marţi, la nouă zile după prima dintre cele patru operaţii la piciorul stâng.

„Am fost în spital de la cursă şi, chiar dacă încă nu pot să mă ridic din pat, este fantastic să fiu din nou acasă”, a scris ea pe contul său de X. „ Mulţumesc din suflet tuturor celor din Italia care au avut grijă de mine”, a adăugat schioarea din Vail, Colorado. Victimă pe 8 februarie la Cortina a unei căzături grave în proba olimpică de coborâre, în care era una dintre favorite, Vonn, în vârstă de 41 de ani, suferă de o fractură complexă a tibiei stângi. Ea a suferit deja patru intervenţii chirurgicale la spitalul Ca' Foncello din Treviso.

Lindsey Vonn țintea medalia de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina

Campioana olimpică la coborâre din 2010 a încercat o provocare incredibilă, vizând medalia de aur olimpică după o ruptură a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului stâng, survenită la sfârşitul lunii ianuarie. Ea s-a întors în competiţie iarna trecută, după aproape şase ani de absenţă, şi era considerată marea favorită a Jocurilor Olimpice din 2026, cu un palmares impresionant în Cupa Mondială, cu şapte podiumuri în opt curse, dintre care două victorii, înainte de căderea sa la Crans-Montana (Elveţia).

„Chiar dacă ziua de ieri nu s-a terminat aşa cum speram şi chiar dacă sufăr fizic foarte mult, nu am niciun regret”, a asigurat Vonn pe reţelele sociale a doua zi după căzătura sa, după doar treisprezece secunde, care a îngrozit celelalte schioare şi spectatorii de la Cortina.