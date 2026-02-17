Mai întâi lovitura de la 11 metri ratată de Eduard Florescu ar fi trebuit repetată, după ce mai mulți jucători au pătruns în zona de pedeapsă, iar, mai apoi, pe final de meci, Andrei Chivulete a anulat un penalty acordat pentru sibieni după ce a fost chemat la VAR pentru a revedea un duel între Sinyan și Ciubotaru.

Claudiu Rotar: ”Dorinel Munteanu are susținerea totală din partea noastră!”

Dorinel Munteanu a mărturisit că Hermannstadt a fost nedreptățită de arbitraj, iar declarațiile antrenorului au fost susținute de multe voci importante din fotbalul românesc, inclusiv de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, dar și de Victor Angelescu, președintele și administratorul minoritar de la Rapid.

Cert este că Hermannstadt a pierdut cu scorul de 0-1, iar, cu trei etape rămase din sezonul regulat, sibienii par a fi deja cu un picior în groapă.

Hermannstadt ocupă locul 15 în clasament, cu doar 17 puncte strânse, și pare a fi, alături de Metaloglobus, una dintre cele două echipe care vor retrograda direct la finalul sezonului.

Cu toate acestea, Claudiu Rotar, finanțatorul de la Hermannstadt, nu și-a pierdut încrederea în Dorinel Munteanu și a avut un mesaj de susținere pentru antrenor.

”Nu aş vrea să dau nicio reacţie vis-a-vis de arbitraj. Nu este treaba mea să comentez arbitrajul. În ceea ce îl priveşte pe Dorinel Munteanu, are susţinere totală din partea noastră”, a spus Claudiu Rotar, conform Fanatik.