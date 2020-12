Mesajul incredibil al lui Cretu dupa ce a ajuns acasa! A intrat pe net si i-a scris lui Grozavu: "Am scapat de o 'bucata'!" Ce a putut sa-i transmita

La duelul FCSB 1-1 Sepsi a avut loc un conflict intre antrenorul echipei oasepte si fundasul stanga al ros-albastrilor.

Leo Grozavu si Valentin Cretu au fost in mijlocul unui scandal urias la duelul din runda a 15-a a Ligii 1.

La finalul primei reprize, antrenorul lui Sepsi l-ar fi bruscat pe fundasul stanga al FCSB-ului. Acest conflict a dus la eliminarea lui Leo Grozavu de catre arbitrul Horatiu Fesnic.

Grozavu ar fi izbuncnit in urma unor cuvinte nepotrivite adresate de Cretu, si de acolo conflictul a atins cote neasteptate.

"Du-te si bate-i pe ai tai, lasa-i pe ai mei!", i-a reprosat Toni Petrea lui Leo Grozavu la pauza meciului.

Antrenorul lui Sepsi a negat orice intentie de a-l lovi pe Valentin Cretu si a spus ca totul s-a rezumat la un schimb de cuvinte intre cei doi.

Cu toate acestea, fundasul FCSB-ului sustine in continuare ca a fost la un pas sa fie lovit.

Valentin Cretu a postat o poveste explicita pe contul sau de Instagram, la Instastory, in care spune:

"Domnule Leo Grozavu, in seara asta am scapat de o 'bucata'".

"Mi-a dat al doilea galben la pauza pentru ca Cretu a avut niste cuvinte nepotrivite in timpul jocului, eu la pauza i-am spus niste lucururi, dupa aia imi spune ca mi-a dat pentru cuvinte, stiu eu...Vrea sa ma potoleasca, sa nu isi faca el probleme. Cu mine in mod special, nu avea nimic de impartit cu mine Cretu. Dar si la meciul din Cupa a ramas cu o ura de nedescris impotriva noastra. Mi-a fost jucator, eu am considerat ca trebuie sa se comporte altfel. Mai ales cand era la Medias, a venit si mi s-a plans ca el nu mai vrea sa stea si vrea sa plece. L-am ajutat sa plece, a zis ca el vrea sa se lase de fotbal, a plecat in Germania, putea sa vina si sa spuna ca are o echipa si vrea sa mearga. Eu nu il tineam cu forta, iar pentru asta vine si injura, problema lui", a spus Leo Grozavu despre incidentul de la meci.