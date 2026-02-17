George Pușcaș (29 de ani), liber de contract din vară, după ce s-a despărțit de turcii de la Bodrum FK, este aproape de a semna cu Dinamo. ”Câinii” l-au vrut și în vară, dar atunci atacantul a ”vânat” un contract mai bănos, fiind aproape de un transfer în China care nu s-a mai materializat.

Florin Prunea: ”Dacă trece vizita medicală, e top”

Acum, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a confirmat înțelegerea dintre cele două părți, urmând ca Pușcaș să semneze în curând un contract valabil pentru un an și jumătate cu Dinamo. Rămâne de văzut când va fi atacantul apt de joc, având în vedere că nu a mai evoluat de o bună perioadă de timp.

Florin Prunea, fost jucător și președinte la Dinamo, este de părere că transferul lui Pușcaș va aduce un plus la echipă dacă acesta va fi apt din punct de vedere fizic.

„Trebuie să treacă vizita medicală. E accidentat. Știi când a jucat ultimul meci oficial? E complicat. Dacă trece vizita medicală, e top.

El este adus acum și zic că dacă duce și jumătate de oră până în vară, o ajută pe Dinamo”, a spus Florin Prunea, potrivit iamsport.ro.

George Pușcaș nu a mai înscris de aproape un an

Atacantul vine liber de contract după despărțirea de Bodrum FK și a acceptat un salariu mai mic pentru a reveni în prim-plan.

Totuși, vârful nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025 și va avea nevoie de timp pentru a intra în planurile antrenorului Zeljko Kopic.

Ultimul gol marcat de Pușcaș datează din 28 martie 2025, într-un meci cu Fenerbahçe, din penalty. Ultima reușită din acțiune a venit pe 21 februarie 2025, contra lui Hatayspor.