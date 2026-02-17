Revoltați după cele petrecute în Derby D’Italia, fanii italieni, dar și mai multe publicații din ”Cizmă” au cerut excluderea de la echipa națională a lui Alessandro Bastoni.

Se cere excluderea lui Bastoni de la echipa națională

Simularea fundașului și celebrarea exagerată avută de fotbalist în momentul în care Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaș galben au fost cele două motive invocate de italieni.

Pe această temă s-a iscat o adevărată dezbatere în legătură cu viitorul lui Bastoni la Squadra Azzurra.

Întrebat despre o posibilă excludere a lui Bastoni de la echipa națională, jurnalistul Maurizio Compagnoni a răspuns pe îndelete și a subliniat că un fotbalist precum Bastoni nu poate lipsi din naționala Italiei.

”Dacă începem să îi excludem de la națională pe toți jucătorii care simulează, nu o să strângem 23 de jucători. Ar fi plăcut să îl auzim astăzi pe Bastoni prezentându-și scuze, să spună că a făcut o greșeală stupidă. Asta este”, a spus Compagnoni.

Alessandro Bastoni va lua parte la conferința de presă premergătoare meciului pe care Inter îl va disputa pe terenul lui Bodo/Glimt, în prima manșă din play-off-ul de calificare în optimile de finală ale Champions League.