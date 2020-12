CFR Cluj - Universitatea Craiova, LIVE TEXT, de la 21:00 | DERBY-ul finalului de an in Liga 1! Duel de TITLU la Cluj | Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna CFR Cluj - Universitatea Craiova pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Ultima partida a Ligii 1 din acest an este reprezentata de un derby special. Meciul care a dat campioana Romaniei in ultima runda a sezonului trecut se va juca din nou, doar ca de data aceasta la Cluj.

Pe 3 august 2020, clujenii se impuneau in deplasare la Craiova, scor 3-1, si reuseau sa castige al treilea titlu consecutiv in Liga 1.

Noul sezon a inceput cu cele doua echipe tot in postura de contracandidate la titlu, numai ca echipa din Gruia a trecut printr-o schimbare importanta recent. Dan Petrescu s-a despartit de CFR Cluj si in locul sau a fost numit Edi Iordanescu, antrenor care a reusit deja sa obtina trei victorii din tot atatea meciuri in Liga 1, de la numirea sa pe banca.

Duelul de astazi le gaseste pe cele doua contracandidate vecine pe podium. Universitatea Craiova este pe locul 2, cu 31 de puncte, in timp ce Cluj este pe locul 3, cu 30 de puncte.

Lider in acest moment este FCSB, cu 34 de puncte, insa ros-albastrii si-au jucat deja meciul din runda cu numarul 15, incheiat 1-1 cu Sepsi.

In ultimele 5 intalniri directe dintre CFR si Craiova, clujenii au reusit sa se impuna de 4 ori. Celalalt duel a fost castigat de Craiova si a avut loc in turul playoff-ului din sezonul trecut. Atunci, oltenii se impuneau la Cluj cu 3-2.

"Un meci impotriva unei echipe cu jucatori experimentati, campionii Romaniei. E un meci de campionat, ce a fost nu mai conteaza, important e sa intram cu moral bun si sa castigam. Eram la 60 de minute de castigarea titlului la precedentul meci cu CFR Cluj, speram sa avem orgoliul necesar si sa castigam", a spus Corneliu Papura la conferinta de presa.

Universitatea vine dupa o infrangere in campionat, contra liderului FCSB, care s-a impus la Craiova cu 2-0.

"Ne asteptam la o partida extrem de dificila. Ar fi o greseala ca lumea sa ramana influentata de ultimul joc al Universitatii Craiova cu FCSB. Universitatea e o echipa extrem de valoroasa, are multa calitate individuala, iar acum e o echipa ranita dupa esecul din ultima etapa si asta o face si mai periculoasa", a spus si Edi Iordanescu, inaintea duelului CFR Cluj - Universitatea Craiova.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Balgradean - Susic, Burca, Vinicius, Camora - Itu, Soares, Djokovic - Deac, Debeljuh, Costache

Antrenor: Edi Iordanescu

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Balasa, Constantin, Bancu - Nistor, Screciu, Cicaldau - Barbut, Mamut, Ofosu

Antrenor: Corneliu Papura