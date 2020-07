Probleme mari pentru Mircea Lucescu la Kiev! A intrat pe radarul neo-nazistilor si ultra-nationalistilor ucraineni

Multi dintre ultrasii lui Dinamo Kiev au facut sau fac parte din grupari de extrema dreapta sau din trupe paramilitare.

Mircea Lucescu (74 ani) a acceptat sa preia pe Dinamo Kiev in urma cu cinci zile, dar ieri dimineata a renuntat la functia de antrenor principal al vicecampioanei din Ucraina, pentru ca dupa-amiaza sa declare ca pleaca spre tara vecina pentru a accepta postul, insa cu alti colaboratori. Numirea sa a fost primita cu ostilitate de fostele glorii ale lui Dinamo Kiev, din cauza mandatului sau de 12 ani la Sahtior Donetk si a declaratiile razboinice facute de-a lungul timpul, in care acuza modul imoral in care "alb-albastrii" ar fi incercat sa manipuleze competitia.

Insa, motivul principal de ingrijorare pentru Lucescu este ca ultrasii lui Dinamo Kiev l-au amenintat direct, transmitand ca „ai inteles totul corect: nu vei putea lucra in conditii normale aici! Aparitia ta la Kiev poate insemna un singur lucru: ai ales banii si ai creat o groapa intre echipa si fani. Iti promitem nu numai o primire ’calda’, ci si cele mai dificile conditii de munca! Acestea vor fi cele mai grele milioane de euro din cariera ta! Orasul Kiev nu va fi niciodata la fel de prietenos pentru tine ca Donetk. Si cu siguranta nu vom uita cuvintele tale conform carora Ucraina si Rusia sunt o singura tara. Pentru noi, onoarea, demnitatea si istoria sunt mai importante decat banii, cupe si medalii. Nu ne vom abate niciodata de la principiile si credintele noastre”.

Timp de 12 ani, cat a fost antrenorul lui Sahtior Donetk si a cucerit 8 titluri nationale, 6 Cupe ale Ucrainei, 7 Supercupe ale Ucrainei si Cupa UEFA, tehnicianul roman a fost folosit intr-un razboi al imaginii intr-o tara sfasiata in doua. Partea de est a tarii, cu oblasturile Donetk si Luhansk si cu Peninsula Crimea, aflate acum sub controlul separatistilor, are o populatie numeroasa care se considera de origine rusa sau este filo-rusa si are credinta ortodoxa sub conducerea Bisericii Ortodoxe Ruse. Partea de vest a tarii este formata dintr-o majoritate ucraineana, la care se adauga insemnate minoritati de romani, polonezi, maghiari, tatari si bulgari, iar religia variaza de la adepti ai Bisericii Ortodoxe a Ucrainei si musulmani, pana la catolici, unitati cu Roma si protestanti. Razboiul intre aceste doua tabere, una sprijinita de Rusia si cealalta ajutata de SUA si UE, a inceput in 2014 si a provocat zeci de mii de decese si dislocarea interna a peste 1.4 milioane de persoane.

Se pare ca declaratiile ce se voiau diplomate facute Lucescu in 2016, cand a preluat pe Zenit St. Petersburg, clubul preferat al lui Vladimir Putin, in care zicea ca, din punctul sau de vedere, Rusia si Ucraina sunt o singura tara si astfel se justifica intr-o anumita masura interventia in estul tarii, i-a infuriat pe cei din nucleul dur al galeriei lui Dinamo Kiev. Spre deosebire de suporterii din Romania, unde violentele pe stadione sunt din ce in mai putine si de foarte mica amploare, gruparile de ultrasi din Ucraina au fondat miscari neo-naziste si ultra-nationaliste, care au recrutat personal pentru militii paramilitare in primele zile ale Razboiului din Donbas. Cei din galeria lui Dinamo Kiev au fost sau sunt parte din grupari temute, precum Azov Battalion, Nova Syla, SNA, Natsionalny Korpus, Svoboda, Patriot Ukrayiny, UNA-UNSO, Tryzub, Pravyi Sektor, Bely Molot sau Karpatska Sich.

Cu experienta de lupta pe frontul estic al Ucrainei si cu numere din ce in mai mari, aceste grupari au un cuvant greu de spus in politica si in conducerea cluburilor de fotbal, iar Dinamo Kiev este varful lor de lance intr-un razboi ideologic. Rusia e dusmanul istoric dupa Marea Foamete din 1932-1933, numita Holodomor, cand se estimeaza ca intre 7 si 10 milioane de ucraineni au murit de foame din cauza unui genocid pus la cale de regimul lui Stalin. Nici romanii nu sunt prea bine vazuti la Kiev, dupa ce „Tituski”, un grup de agenti mercenari, a luptat alaturi de politie si de trupele Berkut in confruntarile EuroMaidan, din 2014, aparandu-l pe presedintele pro-rus Viktor Yanukovici. Numele este derivat din cel al lui Vadim Titusko, poreclit „Vadik Rumyn”, adica „Vadik Romanul”, un luptator MMA cu origini romanesti din Oblastul Kiev.

Mircea Lucescu nu este la prima confruntare cu proprii fani ucraineni. In septembrie 2008, in timpul meciului cu Metalurg Donetk, incheiat cu scorul de 1-1, suporterii lui Sahtior au afisat mai multe bannere in care cereau demisia imediata a tehnicianului roman. Pe unul dintre bannere era scrisa si o amenintare directa, suporterii transmitand "Mircea, casa ta din Italia ar putea sa fie arsa. Nu profita de bunatatea poporului ucrainean".