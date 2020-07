Vine APOCALIPSA si la FCSB? Mircea Lucescu, ingrijorat de situatia clubului patornat de Gigi Becali: "Incep dificultatile!"

Dupa ce Dinamo a ajuns in pragul desfiintarii, Mircea Lucescu nu o vede prea bine nici pe FCSB.

Aflata pe locul 5 in play-out, sub CFR, Craiova, Astra si FC Botosani, FCSB va bifa al cincilea an consecutiv in care nu reuseste sa castige titlul in Liga 1, desi patronul clubului isi lauda ideile de management si investitiile. Chiar daca sustine ca s-a mentinut la un nivel foarte inalt din punct de vedere al deciziilor financiare, Becali este atentionat de Mircea Lucescu! Fostul selectioner al Romaniei si legenda lui Dinamo nu crede ca modelul aplicat de Becali la FCSB este unul care va rezista prea bine in timp.

"O echipa cu traditie nu poate sa stea la posibilitatile financiare ale unui singur om. Este imposibil! Uite-l pe Gigi Becali. Gigi a fost foarte bine, dar o sa vedeti ca usor-usor, incep si la el dificultatile", a declarat Lucescu pentru Mediafax.

Mircea Lucescu a dorit sa preia clubul Rapid in trecut, alaturi de cativa prieteni. Acestia nu s-au aratat interesati si totul a picat.