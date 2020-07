Asta ar fi CULMEA! Adversara pe care Mircea Lucescu vrea s-o evite CU ORICE PRET in drumul spre grupele Ligii Campionilor

Dinamo Kiev si-a aflat posibilele rivale din preliminariile Ligii Campionilor, iar una dintre acestea ii provoaca fiori antrenorului roman.

Primul obiectiv al lui Mircea Lucescu pe banca lui Dinamo Kiev n-are cum sa fie decat calificarea in grupele Ligii Campionilor, ucrainenii fiind nevoiti sa depaseasca doua tururi preliminare pe traseul non-campioanelor.

Cum majoritatea campionatelor europene s-au incheiat, tabloul urnelor e aproape definitivat, iar echipa lui Lucescu va fi cap de serie atat in turul 3 cat si in play-off. In prima faza (turul 3), adversara lui Dinamo se va alege dintre FC Krasnodar, Viktoria Plzen, Rapid Viena si Rennes. Apoi, in dubla mansa decisiva (doar play-off-ul se joaca tur-retur in acest an), Mircea Lucescu ar putea avea parte de o intalnire cu totul speciala.

Mai precis, turcii de la Besiktas si-au castigat dreptul de a intra in preliminariile Ligii si pot iesi in calea lui Dinamo Kiev in paly-off. Ar fi o imperechere cum nu se poate mai delicata pentru Lucescu, contra unei echipe pe care a antrenat-o in perioada 2002-2004 si cu care a castigat titlul in Turcia, in 2003. Ca si cum nu e de-ajuns, pe banca lui Besiktas se afla in acest moment nimeni altul decat Sergen Yalcin (47 de ani), fostul fotbalist care a stralucit in tricoul "vulturilor" chiar sub conducerea lui "Il Luce". La acea vreme, inceputul anilor 2000, Sergen a fost marele pariu al antrenorului roman, care l-a comparat in dese randuri pe mijlocasul turc cu Gica Hagi.