Reactia lui Mitica Dragomir dupa intoarcerea lui Mircea Lucescu in fotbal: "Are bani sa traiasca inca 2000 de ani fara sa munceasca!"

Mircea Lucescu a semnat cu Dinamo Kiev, dupa ce ani de zile s-a duelat cu ei pentru suprematie in Ucraina, din postura de antrenor al lui Sahtior Donetk.

Fostul sef de la LPF, Mitica Dragomir, considera ca aceasta noua provocare este riscanta pentru "Il Luce", deoarece suporterii l-au contestat pe antrenorul roman.

"Lucescu are o varsta in care ar trebui sa nu se mai implice in tensiuni asa mari ca in Ucraina. Mai ales cu galeriile astea care au forta in noua democratie.

Lucescu are bani sa traiasca inca 2000 de ani fara sa munceasca! Dar vrea sa munceasca. Ca si mine. Ce, eu mai trebuie sa muncesc, dar stau toata ziua pe santier. Asa a patit la inceput si Razvan Lucescu, la PAOK, am fost la 4 meciuri. Apoi n-am mai vazut nicaieri atata dragoste pentru el. Daca ai fani ca la Dinamo, Rapid, Steaua e greu daca nu te suporta", a declarat Dragomir pentru DigiSport.