Mircea Lucescu merge pe SARMA la Dinamo Kiev: "N-are rezultate, ne DESPARTIM! Fara compensatii". Poate fi dat afara dupa numai 2 LUNI!

Antrenorul roman de 74 de ani are o intelegere verbala cu patronul echipei Dinamo Kiev, Igor Surkis.

Mircea Lucescu a preluat-o pe marea rivala a lui Sahtior, formatie pe care a pregatit-o 12 ani, pentru a intrerupe criza de rezultate a clubului din capitala Ucrainei. Pe plan intern, Dinamo n-a mai castigat campionatul din 2016, iar ultimele trei participari in preliminariile Ligii Campionilor s-au incheiat cu tot atatea esecuri dureroase.

Pentru a le raspunde fanilor kieveni care contesta in continuare numirea lui Lucescu, Igor Surkis a adus clarificari in ceea ce priveste intelegerea cu tehnicianul roman. "Am luat o decizie, care, din punctul meu de vedere, va fi benefica pentru Dinamo Kiev. Poate m-am inselat, dar eu am o intelegere cu Lucescu. Daca n-are rezultate, ne despartim. Fara nici o compensatie", a declarat Surkis in presa ucraineana.

In acest context, lucrurile pot lua o turnura dramatica pentru "Il Luce" in cazul in care Dinamo Kiev va rata calificarea in grupele Ligii Campionilor. Participand in preliminariile rezervate echipelor non-campioane, echipa lui Lucescu va avea de trecut 2 tururi (turul 3 intr-o singura mansa si play-off-ul, tur-retur), in a doua jumatate a lunii septembrie.

Pentru ca Dinamo Kiev are un coeficient european ridicat, Lucescu si jucatorii sai vor fi cap de serie in ambele tururi, iar posibilii adversari (Viktoria Plzen, Rapid Viena, Rennes sau Gent) nu sunt de speriat. Acesta este si motivul pentru care un eventual esec in Liga Campionilor poate duce inclusiv la despartirea prematura dintre Mircea Lucescu si Dinamo Kiev, fara ca romanul sa pretinda vreun ban.