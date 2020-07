BREAKING NEWS | Mircea Lucescu a plecat la Kiev: reactie misterioasa la aeroport! Noul staff pe care ar putea sa-l aiba in Ucraina

Mircea Lucescu a zburat in aceasta dimineata la Kiev.

UPDATE 10:00: Mircea Lucescu s-a abtinut sa faca vreo declaratie la plecarea din tara.

"Nu va pot face nicio declaratie", au fost cuvintele lui Mircea Lucescu de la aeroport. Antrenorul roman pleaca in Ucraina pentru a-si lamuri situatia de la Dinamo Kiev.

Mircea Lucescu a plecat in aceasta dimineata in Ucraina pentru a pune la punct toate detaliile cu Dinamo Kiev.

Antrenorul roman a fost convins de patronul Igor Surkis sa continue colaborarea cu echipa, dupa ce a fost criticat si chiar amenintat de ultrasii echipei din Kiev.

Daca Mircea Lucescu a fost intors din drum, secundul Alexandru Spiridon nu a mai putut fi convins sa mearga la Dinamo Kiev si a renuntat la colaborare. Fostul colaborator al lui Mircea Lucescu de la Sahtior ar fi fost de Sergey Palkin, presedintele clubului din Donetsk, care i-a cerut sa nu accepte oferta rivalei din Kiev.

In aceste conditii, Lucescu a fost nevoit sa isi alcatuiasca un nou staff pentru proiectul pe care il are la Dinamo. Cel care ii va lua locul lui Spiridon va fi italianul Diego Longo, fost secund al lui Razvan Lucescu. Longo si-a inceput colaborarea cu Razvan la Rapid, iar apoi au lucrat impreuna la toate echipele pe care le-a pregatit fostul selectioner, inclusiv la nationala Romaniei. De asemenea, din staff-ul lui 'Il Luce' va mai face parte si Emil Caras, care a lucrat in mai multe randuri cu Dan Petrescu, anunta Digi Sport.

Emil Caras (52 de ani) a fost ultima oara antrenor la Al Arabi, in Qatar.