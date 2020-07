BREAKING NEWS | OFICIAL, Mircea Lucescu a SEMNAT! Este noul antrenor al lui Dynamo Kiev: salariul URIAS pe care il va avea

Mircea Lucescu a ajuns la un acord cu Dynamo Kiev.

UPDATE 14:00: Salariu de 3 milioane de euro pentru Mircea Lucescu!

Presa din Ucraina anunta ca antrenorul roman va avea un salariu de 3 milioane de euro.

UPDATE 13:30! EXCLUSIV: Contract pe doua sezoane cu posibilitate de prelungire pentru antrenorul roman!

Potrivit informatiilor www.sport.ro, Mircea Lucescu a semnat un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane, cu posibilitate de prelungire pe inca un sezon!

UPDATE 13:20: Mircea Lucescu a semnat!

Presa din Ucraina anunta un acord total intre Mircea Lucescu si Dynamo Kiev. Potrivit Meta-ratings.com.ua, negocierile au avut loc la resedinta unuia dintre sefii clubului din Kiev din Pusca-Voditsa.

Clubul urmeaza sa anunte in momentele urmatoare mutarea oficiala. Se raporteaza faptul ca antrenorul roman a semnat un contract valabil pe mai multe sezoane.

UPDATE 12:00: Mircea Lucescu e in drum spre Dynamo Kiev!

Mircea Lucescu a plecat in aceasta dimineata cu un avion privat in Ucraina, unde isi va negocia contractul cu Dynamo Kiev.

Ajuns la 74 de ani, Mircea Lucescu este la un pas sa semneze un nou contract important in cariera. Potrivit informatiilor www.sport.ro, antrenorul roman a zburat in aceasta dimineata la Kiev. Patronii echipei din Ucraina au trimis un avion privat pentru a-l lua pe Lucescu din Romania si urmeaza se se poarte negocierile finale in privinta unei colaborari.

Antrenorul roman in varsta de 74 de ani este aproape sa inceapa o noua aventura in Ucraina, alaturi de Alexandru Spiridon, cel care i-a fost secund la Donetk.

Mai multe publicatii de sport din aceasta tara dau ca sigura informatia potrivit careia Mircea Lucescu va fi antrenorul echipei Dynamo Kiev, el urmand a fi prezentat oficial in urmatoarele saptamani.

"Nu am furnizat aceste informatii inainte, pentru ca ni s-a parut ca este greu de crezut, dar mai multe surse confidentiale spun ca cel mai probabil noul antrenor al lui Dynamo Kiev este Mircea Lucescu", au scris jurnalistii de la Druzi Dynamo.

'Il Luce' l-ar putea inlocui, astfel, pe Oleksiy Mykhailychenko, care a fost demis pentru ca echipa nu a reusit sa castige campionatul, incheind sezonul pe locul 2.

Mircea Lucescu cunoaste fotbalul din Ucraina pentru a antrenat-o timp de 12 ani pe Sahtior Donetk, alaturi de care a castigat 8 titluri, 6 Cupe ale Ucraine si 7 Supercupe, reusind sa isi adjudece si o Cupa UEFA.

El nu a mai pregatit nicio echipa din februarie 2019, cand si-a incheiat parcursul pe banca tehnica a nationalei Turciei. A negociat cu multe echipe, printre care Fenerbahce si Besiktas, insa a refuzat toate ofertele, spunand ca va prelua doar echipa la care va putea sa construiasca ceva.

"Imi place sa construiesc echipe, dar am nevoie de timp, nu e usor. Nu ajunge doar sa transferi jucatori. Daca voi gasi un club cu un asemenea proiect, ma voi intoarce pe banca. Altfel, nu", declara antrenorul in presa italiana.