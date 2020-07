Gest SUPERB al lui Mircea Lucescu pentru Dinamo! A mers personal la Ludovic Orban pentru a-i cere ajutorul! Anuntul facut de PCH

Suporterii lui Dinamo nu renunta la club si la planurile mari pe care le au pentru a readuce echipa la viata.

Fanii actionari din programul DDB isi continua demersurile pentru a duce la bun sfarsit planul prin care construiesc noul stadion al lui Dinamo. Pe pagina de Facebook a Peluzei Catalin Hildan suporterii au anuntat ca nu renunta la lupta pentru noul stadion.

De asemenea, in comunicat fanii anuntau implicare lui Mircea Lucescu in proiect, care a mers personal sa vorbeasca cu premierul Ludovic Orban pentru a ajuta in proiectul pe care acestia il au.

"DDB si MIRCEA LUCESCU pentru NOUL STADION DINAMO

Participarea fiecaruia dintre voi in Programul DDB incepe sa dea roade. Am devenit un fenomen care nu poate fi trecut cu vederea de catre autoritati.

Am atras alaturi de noi nume importante din fotbal, iar faptul ca un nume precum Mircea Lucescu se alatura demersurilor noastre, face ca proiectul nostru sa devina tot mai puternic.

In urma cu o saptamana v-am vorbit despre demersurile DDB legate de constructia noului stadion. Revenim cu detalii, pentru a va tine la curent si pentru a nu lasa impresia ca deblocarea proiectului pentru stadion a aparut din senin sau dintr-o alta zona decat DDB.

In luna iunie, ProgramDDB a creat o echipa de lucru care se ocupa de problema Stadionului Dinamo. Echipa este formata din profesionisti, conducatori de companii, specialisti din mai multe domenii si avocati.

Primul pas a fost solicitarea unei audiente la CNI, unde echipa DDB a fost primita de directorul de investitii Adrian Cefalan. S-a discutat despre blocajul birocratic si despre motivele pentru care nu s-au putut demara lucrarile pe amplasamentul actual.

Dupa acasta prima intalnire, am primit o mana de ajutor de la Mircea Lucescu, membru Elita al Programului DDB, care s-a intalnit cu premierul Ludovic Orban pentru a-l convinge sa-si indrepte atentia catre clubul cu cea mai activa si organizata comunitate de suporteri.

Au urmat alte doua workshop-uri, la care, pe langa echipa DDB si reprezentantul CNI, au participat Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Secretarul de Stat MAI, Bogdan Despescu, Vice-Primarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu impreuna cu reprezentatnul departamentului de urbanism si arhitectul care se va ocupa de proiectul stadionului.

Reprezentantii suporterilor au prezentat optiunile legate de amplasarea stadionului si au fost analizate chestiunile legale pentru deblocarea proiectului.

Noua locatie acopera zona velodromului si se intinde, cu tot cu spatiile pentru parcare, pana aproape de actualul stadion. Tinand cont de spatiul extins pentru amplasarea noului stadion, reprezentantii DDB au solicitat o examinarea a unei variante de stadion cu o capacitate de 33.000, propunerea care a ramas in picioare dupa evaluarea din partea specialistilor.

De asemenea, s-a convenit ca noua arena va fi fara pista de atletism, dar va ingloba alte sectii sportive, cum ar fi tir si box, discipline ale caror structuri actuale ar urma sa fie demolate pentru a se face loc stadionului.

O alta solicitare se refera la acustica stadionului, care trebuie sa protejeze zona de locuinte din vecinatate si sa concentreze sunetul catre interior.

Am atasat la aceasta postare memorandumul Asociatiei Peluza Catalin Hildan catre Ministerul Afacerilor Interne, in care sunt prezentate argumentele in favoarea demersului nostru.

Noua arena nu va fi doar pentru noi, pentru dinamovisti, ci pentru comunitate. Un spatiu al sportului si al culturii, o incumetare arhitecturala care va ridica valoarea intregii zone si va face ca Floreasca sa infloreasca.

Participarea noastra in ProgramDDB nu trebuie sa fie descurajata de situatia actuala a echipei, ba dimpotriva, cu cat riscul disparitiei este mai mare pentru clubul nostru, cu atat ar trebui sa fie mai mare si dorinta noastra de implicare.

O comunitate a suporterilor, puternica si numeroasa, nu va putea fi trecuta cu vederea.

Ceea ce n-au reusit sa rezolve pana acum oamenii cu pozitii mai importante decat ale noastre, putem reusi noi suporterii, daca suntem uniti si hotarati sa mergem pana la capat", se arata in comunicatul DDB.