Rasism, violenta extrema si amenintari cu moartea! Cine sunt ULTRASII care l-au SPERIAT pe Mircea Lucescu

Fanii lui Dinamo Kiev sunt printre cei mai duri din zona de est a Europei.

Acceptul lui Mircea Lucescu de a deveni antrenorul lui Dinamo Kiev i-a luat prin surprindere atat pe fanii echipei la care a stat 12 ani, Sahtior Donetk, cat si pe ultrasii rivalilor din capitala Ucrainei. Inca de cand a fost facut anuntul oficial legat de numirea lui Lucescu, fanii lui Dinamo Kiev au reactionat extrem de dur in mediul online si chiar au transmis catre antrenorul roman amenintari deloc voalate cu moartea! Ultrasii au postat pe internet imagini cu Lucescu in fata unui streang-alb albastru, inscriptionat cu anul de infiintare al clubului patronat de Igor Surkis.

Acesta nu este primul episod grav ce ii are drept protagonisti pe suporterii lui Dinamo Kiev, pentru ca ultrasii ucrainieni au la activ foarte multe gesturi reprobabile.

In 2015, in timpul partidei din Champions League disputata pe teren propriu contra lui Chelsea, o parte a fanilor albi ai lui Dinamo Kiev au facut gesturi rasiste catre patru suporteri de culoare! Culmea e ca si fanii abuzati erau tot suporterii lui Dinamo Kiev. Imaginile au ajuns la UEFA, iar forul a amendat clubul ucrainian.

In 2017, cu ocazia unui meci disputat in fata lui Sahtior Donetk, fanii lui Dinamo Kiev au mers in tribune imbracati in uniforme asemanatoare grupului rasist din Statele Unite ale Americii, Ku Klax Klan, celebru pentru crimele sale impotriva comunitatii de culoare. Fanii trupei din Kiev au afisat si un banner mare pe care scria "100% albi", abuzandu-i verbal pe fotbalistii de culoare de la Sahtior Donetk pe intreg parcursul partidei. De asemenea, suporterii ucrainieni aveau masti albe inscriptionate cu svastica nazista, dupa cum arata The Sun. Razboiul nu era unul nou, pentru ca in 2013 un grup de fani din Kiev s-a pozat in fata autocarului celor de la Sahtior Donetk, antrenati pe atunci chiar de Mircea Lucescu, imbracati in uniforme KKK si cu un steag confederat, alt simbol adoptat de rasistii europeni.

Fanii lui Dinamo Kiev sunt cunoscuti si ca fiind foarte violenti, nu doar rasisti, iar in 2016 au bagat in spital 10 suporteri ai lui Besiktas care au facut deplasarea in capitala Ucrainei pentru un meci de Champions League. Ucrainienii au sarit la bataie cu bete si scaune! Doi ani mai tarziu, huliganii din Kiev au atacat un grup de suporteri olandezi ai lui Ajax Amsterdam, veniti in Ucraina tot pentru o partida de Champions League.