Presedintele Bolsonaro, in razboi cu ultrasii echipelor de fotbal din Brazilia! Motivul ultimului conflict e unul incredibil

Controversatul sef de stat, poreclit "Trump al Braziliei", si-a pus in cap unii dintre cei mai fanatici si mai violenti fani din fotbal.

Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a aprins scena politica si retele de socializare din tara sa si din America de Sud, dupa ce a postat pe contul sau un mesaj controversat cu prilejul comemorarii mortii luptatorului comunist de gherila Ernesto "Che" Guevara, nascut in Argentina, simbol al revolutiei socialiste cubaneze si executat la 9 octombrie 1967, de catre armata din Bolivia, cu asistenta trupelor speciale americane.

"9 octombrie. Murea in Bolivia criminalul comunist Che Guevara, a carui mostenire ii inspira doar pe paria, pe drogati si pe scursurile de stanga", a comentat seful statului brazilian, care este un anticomunist declarat si un nostalgic al dictaturilor militare de dreapta, inclusiv a celei care a guvernat Brazilia in perioada 1964-1985. Jurnalistii brazilieni au considerat ca, pe langa atacarea opozitiei interne, mesajul a fost adresat si politicenilor Alberto Fernandez, fost presedinte al Argentinei, Evo Morales, fost presedinte al Boliviei, si Nicolas Maduro, presedintele Venezuelei.

Insa, multe dintre galeriile echipelor braziliene de fotbal sunt considerate miscari Antifa si ultra-socialiste, iar ultrasii celor mai mari cluburi din tara, precum Corinthians (Sao Paolo), Palmeiras (Sao Paolo), Cruzeiro (Belo Horizonte), Botafogo (Rio de Janeiro), Santos FC (Santos), Sao Paolo FC (Sao Paolo), Vasco Da Gama (Rio de Janeiro), Internacional (Porto Alegre), Fluminense (Rio de Janeiro), Flamengo (Rio de Janeiro), Gremio (Porto Alegre), Atletico Mineiro (Belo Horizonte), Coritiba (Curitiba) sau Bahia (Salvador), au fost in prima linie de rezistenta impotriva politicianului de extrema dreapta, atat in campania electorala, cat si in timpul protestelor din ultimele luni care au criticat modul in care Bolsonaro a combatut pandemia de coronavirus.

Bolsonaro nu este la prima ciocnire cu fanaticii socialisti, care i-au sustinut puternic pe fostii presedinti Lula da Silva (2003-2011 / condamnat la inchisoare pentru coruptie, dupa un verdict considerat controversat) si Dilma Roussef (2011-2016 / revocata din functie la jumatatea mandatului). In septembrie 2019, in timpul unui miting din campania electorala, viitorul presedinte al Braziliei a fost injunghiat de mai multe ori in abdomen de Adelio Bispo de Oliveira, suferind rani grave la intestine si pierderea a 40% din sange, ducand la hranirea sa intravenoasa si la montarea unei pungi pentru stoma. Agresorul, un membru al Partido Socialismo e Liberdade si fan al fotbalului din Minas Gerais, a fost achitat pentru tentativa de asasinat, deoarece s-a considerat ca nu se afla in deplinatatea facultatilor mintale, fiind inchis pe perioada nedeterminata, astfel incat sa poata primi tratament. Urmatoarele alegeri prezidentiale din Brazilia vor avea loc in octombrie 2022.