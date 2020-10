Paris Saint-Germain ii face poftele lui Neymar si ii aduce un brazilian de la Barcelona! Jucatorul a fost lasat sa plece gratis de catre catalani

Rafinha Alcantara (27 de ani) a fost transferat de catre Paris Saint-Germain.

Rafinha a fost imprumutat in sezonul trecut de catre Celta Vigo, acolo unde a evoluat in 29 de meciuri. Jucatorul nu era in planurile antrenorului Ronald Koeman, iar vara urmatoare ii expira contractul cu clubul catalan.

Astfel, Barcelona a decis sa adauge doar variabile de trei milioane de euro si l-a dat gratuit pe brazilian la Paris Saint-Germain. Rafinha a fost unul din apropiatii lui Neymar la Barcelona si a evoluat si in celebrul meci de pe Camp Nou, returul din optimile UEFA Champions League din 2016, care s-a incheiat cu scorul de 6-1 pentru Barcelona contra Parisului.

Paris Saint-Germain l-a transferat in ultimele zile de mercato pe Danilo Pereira de la Porto, imprumutandu-l de asemenea pe Moise Kean de la Everton.

Rafinha este fratele campionului UEFA Champions League cu Bayern, Thiago Alcantara. Cei doi au evoluat de asemenea impreuna la FC Barcelona.