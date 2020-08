Neymar nu mai arata LA FEL! Schimbarea de look a brazilianului care a UIMIT pe toata lumea! Cum arata acum

Brazilianul a facut o schimbare de look pentru a trece mai usor peste esecul din finala Champions League.

El a plecat in vacanta in Ibiza, acolo unde petrece timp de calitate in compania fiului sau. Neymar a postat un videoclip in care jongla cu mingea alaturi de baiat. Imaginile au adunat in 24 de ore peste 8 milioane de vizualizari.

Mai mult decat atat, brazilianul a atras toate privirile pe retelele de socializare, postand o fotografie cu noul sau look. Neymar si-a vopsit parul doar pe jumatate blond.

Imaginea de pe contul sau de Instagram a ajuns virala, fiind apreciata de peste 2,4 milioane de fani in doar 9 ore.

Neymar va reveni pe teren pe 10 septembrie, atunci cand PSG debuteaza in noul sezon al Ligue 1.

Tweet PSG Neymar vacanta look Citeste si: