Marcelo va pleca de la Real Madrid! Fundasul brazilian s-a inteles deja cu Florentino Perez

Marcelo evolueaza de 13 ani pentru Real Madrid.

Brazilianul va pleca de la Madrid, dar nu in acest an. El a ajuns la intelegere cu Florentino Perez si va parasi "Los Blanco" in 2021, cand va intra in ultimul an de contract, potrivit diariogol.com.

O data cu venirea lui Ferland Mendy, Marcelo a fost trecut pe banca de rezerve si doreste sa isi gaseasca o echipa unde prinda mai multe minute. In aceasta vara Inter si Juventus au fost interesate de serviciile lui, dar nu au putut sa ii plateasca salariul de 8 milioane de euro pe sezon.

Marcelo joaca la Real Madrid din 2007, iar in cele 510 meciuri jucate, are reusit sa inscrie 38 de goluri si a oferit 95 de pase decisive.