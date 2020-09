Neymar a luat FOC pe Twitter dupa ce VAR l-a eliminat in partida PSG - Marseille: "E usor sa faca asta, dar eu vreau sa vad acele imagini!" Ce insulte ar fi primit brazilianul

PSG a incasat a doua infrangere din startul noului sezon din Ligue 1, iar la finalul duelului cu Marseille s-a pornit un conflict general intre cele doua echipe.

Printre fotbalistii implicati s-a aflat si Neymar, jucator abia revenit din carantina dupa ce a fost infectat cu Covid-19. Starul brazilian a fost eliminat pentru ca l-a lovit cu palma peste ceafa pe Alvaro Gonzalez, jucator al echipei adverse.

Neymar a insistat ca a fost o victima a rasismului si spune ca Gonzalez l-a numit o "maimuta nenorocita".

Dupa incaierarea care a pornit pe teren, Neymar, Kurzawa si Paredes au fost eliminati de la PSG, in timp ce de la Marseille au fost eliminati Benedetto si Amavi.

#PSGOM ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Just Follow the Main Account @Faster__Goal1 pic.twitter.com/pc8Ir79RkD

Dupa finalul meciului, Neymar a continuat razboiul cu Alvaro Gonzalez, fotbalistul pe care il acuza de rasism, dar si cu VAR, sistemul de video arbitraj:

"Singurul regret pe care il am este ca nu l-am lovit pe acest idiot in fata", a scris Neymar intr-o prima faza pe contul sau de Twitter.

L-a scurt timp a rabufnit si la adresa VAR.

"E usor pentru VAR sa-mi arate 'agresivitatea'. Acum as vrea sa le arata imaginile cu rasistul care mi-a spus ca sunt 'o maimuta nenorocita'. Chiar as vrea asta", a mai transmis Neymar.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ?