Episod reprobabil într-un meci din Brazilia, din prima ligă, dintre Coritiba și Cruzeiro! Fanii oaspeților, supărați pentru că echipa lor era condusă la limită, scor 0-1, au intrat, când mai erau doar câteva minute din meci (după minutul 90), pe teren și au creat haos!

Susținătorii formației Cruzeiro, una dintre cele mai iubite echipe din Brazilia, au reușit să treacă de stewarzi și să pătrundă pe teren, moment în care jucătorii celor două echipe au început să se retragă pe tunelul de acces către vestiare. Nu este prima dată când au loc astfel de evenimente în Brazilia, unele soldate cu victime, atât în rândul fanilor, cât și în rândul fotbaliștilor.

Însă, după ce susținătorii oaspeților au invadat terenul, același lucru l-au făcut și fanii gazdelor, urmând o bătaie în toată regula între cele două tabere, chiar pe gazon. S-au împărțit pumni și picioare, fiind nevoie de minute bune pentru ca oamenii să fie scoși de poliție și partida să se termine în cele din urmă.

Cenas lamentáveis!

Após o gol do Coritiba no fim do segundo tempo, torcedores do Cruzeiro e do Coxa invadiram o campo da Vila Capanema e entraram em conflito pic.twitter.com/pjAkbsfrRI