"Probabil a crezut ca sunt Neymar, sau la cat de gras sunt ca nu pot sa stau in picioare!" :) Eric, furios pe arbitraj dupa infrangerea de la Craiova! Ce a spus brazilianul

Craiova a reusit sa obtina trei puncte dupa victoria din aceasta seara impotriva celor de la Voluntari.

Eric de Oliveira (34 de ani) a fost foarte suparat pe arbitraj dupa finalul partidei Craiova - Voluntari, scor 2-1. Brazilianul a fost indignat de faptul ca a fost unul dintre cei mai faultati jucatori de pe teren, iar arbitrul nu i-a sanctionat pe adversari.

Eric a declarat ca Voluntari ar fi putut primi un penalty la faza in care mingea l-a lovit pe Bancu in mana, in interiorul careului:

"Pacat sa vorbim de arbitraj, dar nici cu VAR nu cred ca o sa se rezolve. Nu mai are rost, ce trebuia sa dea nu a acordat. Ce am vorbit noi pe teren e altceva. Il cunosc pe arbitru, e un baiat de caracter, dar e pacat de erorile astea care costa. Eu zic ca nu meritam sa pierdem, chiar daca ei au jucat putin mai bine.



Ne-au condus cu 1-0, am stiut sa jucam, am egalat, dar din pacat am luat al doilea gol. Nu cautam vinovati, dar pacat de o faza atat de clara, unde putea sa fie acordat 100% penalty.

Nu mi-a dat nicio fault, probabil au zis ca fac si eu scheme ca Neymar si ma arunc. Sau la cat de gras sunt, poate ma arunc ca nu mai pot sa stau in picioare!", a declarat Eric la finalul partidei.