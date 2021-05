"Maine voi merge la Torino si voi vorbi cu el!" Cristiano Ronaldo ar putea reveni in Portugalia! Mama lui vrea sa-l convinga sa se alature lui Sporting

Jucatorul portughez ar putea fi protagonistul unui nou transfer in aceasta vara.

Dupa ce a reusit sa doboare un nou record si sa ajunga la 100 de goluri marcate in tricoul lui Juventus, Cristiano Ronaldo ar putea sa schimb echipa in vara si sa revina la prima sa dragoste, Sporting Lisabona, dupa cum anunta chiar mama sa, conform publicatiei lusitane Record.

"Maine voi merge la Torino si voi vorbi cu el. In sezonul viitor va juca aici, pe Alvalade. Il voi convinge si se va intoarce. Sunt fericita pentru acest titlu! A meritat asteparea."



Sporting Lisabona este formatia care l-a propulsat pe Cristiano Ronaldo in fotbalul mare. "Leii" l-au transferat in 1998, la echipa Under 15 a clubului, iar CR7 a facut ulterior saltul catre formatiile Under 17 si Under 19. Ladislau Boloni l-a promovat pe Ronaldo la echipa mare a lui Sporting, alaturi de care a castigat Supercupa, in 2002. In 2003, portughezul a plecat la Manchester United, pentru 19 milioane de euro.

Acestia tocmai au reusit sa castige primul titlu dupa 20 de ani, cand il aveau pe antrenorul roman pe banca, iar Dolores Aveira, mama lui Ronaldo, a sarbatorit si ea si le-a promis faniilor ca va incerca sa-l convinga pe fiul ei sa se intoarca la echipa de suflet.