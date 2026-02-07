Londonezii s-au deplasat pe Old Trafford în weekend pentru duelul cu echipa din Manchester. La capătul celor 90 de minute, ”diavolii roșii” s-au impus cu 2-0.

Radu Drăgușin a intrat pe teren în minutul 32, în locul lui Wilson Odobert, după ce Cristian Romero a fost eliminat în minutul 29, iar Thomas Frank a fost nevoit să trimită un stoper pe teren.

Verdict despre Radu Drăgușin după a doua titularizare la Tottenham: ”Are o scuză”

Cristi Pulhac, prezent în studioul emisiunii Play On Sport de pe VOYO, moderată de Andrei Grecu, a explicat că lui Drăgușin îi e dificil să intre în ritm, având în vedere și intensitatea din Premier League.

Fostul internațional român a admis însă că fundașul are și o scuză, în contextul în care a stat aproape un an pe bară din cauza accidentării la ligamentul încrucișat anterior.

”Clar, poți să faci mai multe. El are o oarecare scuză, vine după o perioadă lungă de inactivitate. E greu să intră în ritmul ăsta din Premier League. Și nici echipa nu merge foarte bine.

Nu e nici de talie mondială. Eu cred că a fost în nota echipei, nici nu a greșit. E bine că a prins minute și că joacă. Nu putea să facă mai mult”, a spus Pulhac.

Drăgușin a ajuns la al patrulea meci în Premier League în actuala stagiune, după revenirea din accidentare. A bifat 90 de minute cu Manchester City (2-2), un minut cu Burnley (2-2) și șase minute cu Crystal Palace (1-0).