Revenire importanta la Craiova inaintea derby-ului cu FCSB! Care este starea lui Koljic dupa investigatiile facute in Portugalia

Universitatea Craiova o va infrunta joi, de la ora 19:45, pe teren propriu, pe FCSB.

Oltenii au motive de bucurie inaintea derby-ului din playoff-ul Ligii 1. Potrivit ProSport, Elvir Koljic a anuntat ca se va alatura lotului pentru pregatirea partidei cu ros-albastrii.

Fotbalistul in varsta de 25 de ani a lipsit de la ultimele partide ale Craiovei, resimtind dureri in meciul din semifinalele Cupei Romaniei, cu Viitorul Pandurii Tg. Jiu. Atacantul a avut probleme in zona afectata de accidentarea din octombrie 2020, care l-a tinut departe de teren pentru 6 luni.

Koljic a plecat in Portugalia pentru a face investigatii privind starea sa de sanatate, iar medicii i-au facut un RMN in urma caruia fotbalistul a primit acordul de a se intoarce alaturi de echipa.

Aceasta veste buna vine in contextul in care Universitatea Craiova s-a confruntat cu mai multe accidentari in ultima perioada. Baiaram si Ivan au fost printre cei accidentati, acesta din urma revenind destul de repede pe teren si reusind chiar sa inscrie in fiecare meci disputat dupa problemele suferite.

Partida dintre Universitatea Craiova si FCSB este programata joi, de la ora 19:45, si va fi transmisa live pe www.sport.ro.